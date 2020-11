CDU-Altvordere machen sich für Dregger stark

Berlin. Das Schreiben ist gerade noch so formuliert, dass man es nicht als Angriff auf den Empfänger lesen kann. Dennoch ist es ein Zeichen von innerparteilicher Kritik, wenn eine ganze Gruppe von Altvorderen der Berliner CDU den Landesvorsitzenden Kai Wegner auffordern, als designierter Spitzenkandidat seine Personalpolitik für das Schattenkabinett zu überdenken.

Wegner solle den Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus Burkard Dregger als „herausragende Persönlichkeit der Berliner Union“ einbeziehen und präsentieren, bitten neun frühere CDU-Spitzenpolitiker den Landeschef „auch im Namen vieler Parteimitglieder“.

Unterzeichner des Briefes, der der Berliner Morgenpost vorliegt, sind die früheren Bundesminister Rupert Scholz und Sabine Bergmann-Pohl, Ex-Senator Ulf Fink, der frühere Abgeordnetenhaus-Präsident Reinhard Führer, Ex-Fraktionschef Klaus Landowsky, sowie die einstigen Parlamentarier Uwe Lehmann-Brauns, Dietrich Mahlo, Stefan Schlede und Karl-Georg-Wellmann.

Man begrüße es, dass Wegner als Spitzenkandidat der Berliner CDU „publizistisch wahrgenommen“ werde, erlaube sich aber einen Hinweis. Die Berliner Union könne auf eine „beachtliche Parteigeschichte“ blicken, vor allem seit Richard von Weizsäcker und den 16 Jahren Eberhard Diepgens als Regierender Bürgermeister.

Wegners Verhältnis zu Dregger ist nicht das beste

Die CDU sei eine „starke Volkspartei“ in Berlin gewesen, „ihre Senatsmitglieder weit über die Grenzen Berlins hinaus“ anerkannt. Daran solle Wegner anknüpfen. „Unseren Erfahrungen nach besteht das wirksamste Konzept darin, Persönlichkeiten zu präsentieren und zu gewinnen“, schreiben die CDU-Veteranen, von denen keiner mehr eine aktive Rolle als Amts- oder Mandatsträger in der Partei spielt. Als solch eine Persönlichkeit sehen die Unterzeichner auch Burkhard Dregger und machen sich für ihn stark.

Wegners Verhältnis zu dem Fraktionsvorsitzenden ist nicht das beste, auch wenn sich der Landeschef mit offener Kritik an dem Innenexperten zurückhält. Die Berliner Morgenpost hatte schon Ende September berichtet, dass Dregger im Schattenkabinett Wegners nicht als möglicher Innensenator vorgesehen sei, was seinem Profil am besten entspräche. Für ihn bleibe nur eine Nebenrolle, hieß es aus der Partei. Wegner selbst sagte damals nur, dass auch der Fraktionsvorsitzende im Wahlkampf der CDU eine wichtige Rolle spielen