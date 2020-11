Keine leichte Zeit für Füchse: "Auch Spieler haben Sorgen"

Ein Ball in der Hand eines Spielers.

Berlin. Die Konzentration auf die anstehenden Aufgaben fällt den Füchsen Berlin nach dem positiven Corona-Befund von Nationalspieler Marian Michalczik nicht leicht. Die Partie in der Handball-Bundesliga am Donnerstag in Kiel hatte abgesagt werden müssen. Der Tag danach sei nicht leicht gewesen, sagte Trainer Jaron Siewert: "Auch die Spieler haben Sorgen und machen sich Gedanken, die dann vom Wesentlichen ablenken."

Dabei müssen die Füchse schnell das Augenmerk auf das Heimspiel am Sonntag gegen die SG Flensburg-Handewitt (13.30 Uhr/Sky) richten. Siewert ist optimistisch: "Wir haben das jetzt hinter uns gelassen und den Fokus auf Flensburg gelegt." Verzichten muss er aber auf Michalczik und wohl auch auf Kapitän Paul Drux. Der Nationalspieler befindet sich noch in häuslicher Quarantäne, weil er ebenfalls bei der Nationalmannschaft dabei war. Ob er spielen kann, ist nun "eine Frage von Gesundheitsämtern und Ligaregularien", sagte Siewert.

Dafür wird nach langer Verletzungspause Frederik Simak ins Team zurückkehren, der die Position der beiden Ausfälle übernehmen kann. Und der Füchse-Coach setzt auch auf Spielmacher Simon Ernst, denn der hat "bis jetzt nur in der Abwehr Akzente gesetzt". Mit körperbetontem Spiel wollen die Berliner den Vizemeister schlagen. "Ich erwarte von uns eine gute kompakte Abwehr und eine kämpferische Linie", forderte der Coach.

Siewert hätte aber gerne gegen Kiel gespielt. "In Kiel ohne Zuschauer, ich hatte kein schlechtes Gefühl", sagte er. "Wenn wir dort das Spiel positiv für uns gestaltet hätten, dann hätten wir viel Rückenwind für die weiteren Spiele mitnehmen können." So wollen sie sich den Rückenwind nun gegen Flensburg holen. "Eine Topmannschaft zu Hause schlagen, kann uns ein besseres Gefühl geben. Mit einem Sieg wollen wir einen Aufwärtstrend erzeugen", meinte Siewert.