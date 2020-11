Galerien in Berlin: Zeitgenössische Kunst mit Abstand genießen

Berlin. Private Galerien zählen zum Einzelhandel und können daher auch im coronabedingten Teil-Lockdown geöffnet bleiben. Wir empfehlen zehn Ausstellungen von Charlottenburg über Mitte bis Kreuzberg, die Fotografien, Malerei und Plastiken zeigen. Beim Besuch muss natürlich auf Abstand zu anderen Gästen geachtet oder sich vorher angemeldet werden.

Schöneberg: Erinnerungen an eine legendäre Galerie

„Remember September“ in der Zwinger Galerie.

Foto: Zwinger Galerie

„September“ war eine wunderbare Galerie in der Kreuzberger Markgrafenstraße, betrieben von Oliver Koerner von Gustorf. Schon eine Weile her. Koerner von Gustorf lässt sie für eine Weile wieder aufleben: Gemeinsam mit Frank Müller hat er (meist) neue Arbeiten der damals von ihm repräsentierten Künstler in der Ausstellung „Remember September“ in der Galerie Zwinger zusammengetragen. Dazu gehören etwa Werke von Marc Brandenburg und Bettina Allamoda. Über die orangefarbenen Wände nicht wundern: Oliver Koerner von Gustorf war dafür bekannt, mit bunten Wänden und Pullovern auf dem Art Forum zu punkten.

Zwinger Galerie, Mansteinstr. 5, Schöneberg, Tel. 28 59 89 07, Di.–Sbd. 12–18 Uhr, bis Mitte Dezember

Charlottenburg: Die Gruppenschau „Der goldene Reiter“

Hommage an Fassbinder: „Der goldene Reiter“.

Foto: CFA, Berlin, Matthias Kolb

Und immer wieder Zigaretten: Ob als Leuchtreklame von Cosima von Bonin oder in Gemälden von Herbert Volkmann und Tobias Sichtig: Der Filmemacher Rainer Werner Fassbinder (1945–1982), dem diese Gruppenschau „Der goldene Reiter“ gewidmet ist, war Kettenraucher. Jenseits des Rauchens ergeben die Arbeiten (ehemaliger) Künstler der Galerie Contemporary Fine Arts (von Tal R bis Spencer Sweeney) und Gastkünstler (von Gregor Hildebrandt über Nick Goss bis Elaine Sturtevant) einen dreidimensionalen Essay über Fassbinder, das Filmemachen, Glamour, Sex und Traurigkeit.

Galerie Contemporary Fine Arts, Grolmanstr. 32/33, Charlottenburg, Tel. 88 77 71 67 Mo.–Fr. 10–18, Sbd. 11–14 Uhr, bis 28.11., www.cfa-berlin.de

Tiergarten: Plastiken aus Müll vom Chinesen Tong Kunniao

Die rheinländische Kunstszene hat ihn schon vor drei Jahren kennenlernen dürfen, nun ist auch Berlin dran: Tong Kunniao (1990 in Changsha, Hunan, geboren) baut Plastiken aus Müll, den er in der Stadt seiner jeweiligen Ausstellung findet. So arbeiten einige Künstler, aber wenige so hinterlistig vergnügt wie der junge Chinese. In der Schau „Just Stay In The Cold“ blinkt und lärmt seine Kunst, manches schnallt er sich auch auf den Rücken, und doch ist alles auch für den feinen Geschmack – und melancholisch noch dazu.

Galerie Hua International, Potsdamer Str. 81 B, Tiergarten, Di.–Sbd. 12–18 Uhr, bis 12.12., www.hua-international.com

Tiergarten: Tom of Finland in der Galerie Judin

Seine markigen Kerle mit Lederkäppi und prallem Po machten Furore. Eine Männerbrust aus seinem Studio schmückte eine finnische Sonderbriefmarke. Dome Karukoski drehte einen Spielfilm über ihn. Der Werbegrafiker Touko Valio Laaksonen (1920-1991) ist eine Ikone. Wir kennen ihn unter seinem Pseudonym Tom of Finland. Die Galerie Judin widmet ihm mit „Made in Germany“ eine Ausstellung, die den Hamburger Aufenthalt des Finnen in den Fokus rückt.

Galerie Judin, Potsdamer Str. 83, Tiergarten, Tel. 39 40 48 40, Di.–Sbd. 11–18 Uhr, www.galeriejudin.com, bis 19.12.

Mitte: Triste Landschaftsbilder des Malers Mike Strauch

Landschaftsbilder, in denen die Grenzen zwischen Stadt und Natur unscharf werden, sind ein häufiges Motiv der Bilder von Mike Strauch. Aktuelle Arbeiten sind unter dem Titel „Tempel“ in der Galerie Artes Berlin zu sehen.

Foto: Mike Strauch: „Strada“, 2020, Courtesy: The artist

Landschaftsbilder müssen keine schönen Landschaften zeigen, noch nicht einmal, was allgemein als Landschaft gilt. Der Berliner Künstler Mike Strauch malt lieblos hochgezogene Wohnhäuser an Bahn- oder Straßendämmen vor Hügeln, die vielleicht einmal bewaldet waren, doch jetzt brennt hier die Sonne gnadenlos auf braune Bergkuppen und heruntergelassene Markisen. Es gibt keinen Gegensatz von Stadt und Natur mehr. Suchten die klassische Maler im Grünen ein antikes Ideal, Gott oder doch wenigstens die Einheit der Welt, findet Strauch dort Hinterlassenschaften der Menschen.

Artes Berlin, Auguststr. 19, Mitte, Tel. 28 88 38 69, Di.–Fr. 11–18 Uhr, Sbd. 12–18 Uhr, www.kunsthaus-artes.de, bis 21.11.

Charlottenburg: Monoprints des dänischen Künstlers Per Kirkeby

Die Monotypie ist eine feine, sehr delikate Sache: Gedruckt wird auf einer Platte mit nasser Farbe. Das geht, anders als etwa beim Siebdruck, genau einmal. Es gibt also keine Edition, keine Auflage, nur ein Unikat. Per Kirkeby aus Dänemark, mehrfacher „Documenta“-Teilnehmer und Mitstreiter von Joseph Beuys, schuf 2017, ein Jahr vor seinem Tod, Monoprints, die jetzt in der Borch Gallery zu sehen sind: zarte Kompositionen aus Tinte und Aquarellfarbe oder Buntstift.

Borch Gallery, Goethestr. 79, Charlottenburg, Tel. 61 50 74 48, Di.–Sbd. 11–18 Uhr, www.borcheditions.com, bis 28.1.

Tiergarten: Nadira Husain und Zoë Claire Miller bei PSM

Eine Französin und eine US-Amerikanerin stellen gemeinsam in Berlin aus: fröhlich-bissige Malerei, Keramik und bemalte Fundschildkröten unter dem Titel „Bastard Magical Pragmatism“. Zoë Miller kennt man übrigens auch als Sprecherin des Berufsverbands „Bildender Künstler*innen Berlin“, der die an anzahlreiche Auflagen gekoppelte Vergabe der Bundeshilfen für Künstler in der Corona-Krise scharf kritisiert hat.

PSM Schöneberger Ufer 61, Tiergarten, Tel. 24 64 92 00, Di.–Sbd. 12–18 Uhr, und nach telefonischer Anmeldung, www.psm-gallery.com, bis 12.12.

Mitte: „Before The Dust Settles“ zeigt acht europäische Künstler

Arbeiten von Paula Döpfner, Sara Wallgren, und James Scott Brooks, ganz neue Blätter von Ulrike Mohr und Wanda Stolle: Die Galeristen Feldbusch, Wiesner und Rudolph widmen ihre neue Ausstellung „Before The Dust Settles“ acht europäischen Künstlern und Künstlerinnen. Ein Gastkurator richtet die Schau aus: Jan-Peter Frühsorge, der zwölf Jahre eine Galerie für Zeichnung unter anderem im Kunsthof an der Heidestraße betrieb.

Feldbusch Wiesner Rudolph, Jägerstr. 5, Mitte, Tel. 69 50 41 42, Do.–Sbd. 12–18 Uhr, bis 5.12., www.feldbuschwiesnerrudolph.com

Schöneberg: Zeichnungen des Berliner Künstlers Andreas Seltzer

Text und Bild, Landkarten und Illustrationen, Filmwelten und Kunstbetrieb: Seinen Zeichnungen ist immer anzusehen, wofür sich Andreas Seltzer interessiert. Was man nicht sieht: Dass der Berliner Künstler gemeinsam mit Heike Vogler auch den Bilderdienst Berlin betreibt, zu dem eine herrlich altmodische Internetseite mit feinsten Zeichnungen gehört. Schön, dass Gundula Schmitz von der Galerie Laura Mars jetzt wieder eine Ausstellung unter dem Titel „Prima Vista“ mit den vor Details nur so strotzenden Zeichnungen von Andreas Seltzer macht. Nur noch bis Ende dieser Woche.

Laura Mars Gallery, Bülowstr. 52, Schöneberg, Tel. 61 07 46 30, Mi.–Fr. 13–19 Uhr, Sbd. 13–18 Uhr, www.lauramars.de, bis 14.11.

Mitte: Fotografien von Andreas Gursky

Fotografien von Andreas Gursky.

Foto: Andreas Gursky/VG Bild-Kunst, SprüthMagers

Auch sein Vater und sein Großvater waren Fotografen, aber nie so berühmt wie Andreas Gursky, dem das Museum der bildenden Kunst in seiner Geburtsstadt Leipzig ab 5. Dezember eine Sonderschau widmen will. Mal sehen, ob die Pandemie das zulässt. Wer auf Nummer sicher gehen will und neue wie ältere Arbeiten von Gursky noch in diesem Jahr sehen will, kann bis 14.11. in die Galerie SprüthMagers gehen: Sie zeigt unter anderem Motive, die der Fotograf nach etlichen Jahren erneut aufgenommen hat, etwa das Rheinufer. Und das sah im Sommer 2018 alles andere als mitteleuropäisch aus.

SprüthMagers, Oranienburger Str. 18, Mitte, Tel. 28 88 40 30, Di.–Sbd. 11–18 Uhr, Online-Reservierung erwünscht, www.spruethmagers.com, bis 14.11.