Wetter Viel Sonne und milde Temperaturen in Berlin und Brandenburg

Potsdam. Auf einen Mix aus Wolken und Sonnenschein am Wochenende können sich Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Dabei bleibt es vergleichsweise mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Freitag gibt es der Vorhersage zufolge nach einem wolkigen und neblig-trüben Tagesstart auch heitere Abschnitte. Die Temperaturen erreichen Werte von zehn bis zwölf Grad.

Am Samstag kommt die Sonne vor allem südlich von Berlin zwischen den Wolken hervor. Es bleibt meist trocken. Nur von der Prignitz bis zur Uckermark wird vereinzelt mit leichtem Regen gerechnet. Das Thermometer steigt auf zwölf bis 15 Grad.

Noch einen Grad wärmer wird es am Sonntag und es ist oft heiter.