Plagiatsvorwürfe bringen Franziska Giffey in Gefahr

Berlin. Die Affäre um die fehlerbehaftete Doktorarbeit der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey belastet nicht nur die politischen Ambitionen der designierten Berliner SPD-Spitzenkandidatin. Der Umgang mit den Plagiatsvorwürfen wird zunehmend zu einem ernsthaften Problem der Freien Universität Berlin.

Die Wochenzeitung „Die Zeit“, die in der deutschen Wissenschaftsszene stark beachtet wird, hat das Vorgehen der FU jetzt genauer untersucht und kommt zu dem Schluss, die Universität handele „undurchsichtig und amateurhaft“. In Wissenschaftskreisen ist von einem „Desaster“ die Rede. Gegenüber der Berliner Morgenpost wollte das Präsidium sich am Donnerstag nicht zu den Vorwürfen äußern.

Im Kern geht es um die Frage, welche Personen die politikwissenschaftliche Dissertation Giffeys aus dem Jahr 2010 noch einmal genau unter die Lupe nehmen sollen. In der ersten Runde 2019 hatte eine vom Promotionsausschuss des Otto-Suhr-Instituts benannte Kommission die Arbeit nach Vorwürfen der Internet-Plattform Vroniplag untersucht. Sie stellte Versäumnisse fest, Fehler beim Zitieren und Verwendung von fremden Formulierungen ohne Quellenangabe. Als Sanktion entschied sich das Gremium für eine Rüge, obwohl eine solche Sanktion in der Promotionsordnung nicht vorgesehen ist.

Seitdem streiten die Rechtsgelehrten, ob es nicht doch eine mildere Form der Strafe als den Titelentzug geben sollte und ob der im Falle Giffey wohl angebracht sein könnte. Dazu müsste die Kommission beim von der FU nun angestrengten neuen Verfahren zu dem Schluss kommen, Giffeys Verstöße seien nur als „mittelschwer“ zu bewerten.

„Gleichen Fehler nicht zweimal begehen“

Wie der Bericht der Zeit nahelegt, sind aber die Prüfer alles andere als unbefangen. Sie alle stünden in enger Beziehung zu Giffeys Doktormutter Tanja Börzel, die sie als Vorsitzende des Promotionsausschuss als Prüfungsgremium eingesetzt hat. Einer sei Kopf eines Forschungsprojektes, ein anderer Mitstreiter im Institutsrat, ein weiterer Mitautor eines Aufsatzes, die vierte seit Mit-Professorin, das fünfte Mitglied habe gemeinsam publiziert mit Börzels Ehemann, dem Dekan der FU Sozialwissenschaften Thomas Risse. Offenbar sollen nun dieselben Personen auch die zweite Runde des Verfahrens bestreiten.

Der wissenschaftspolitische Sprecher der CDU Adrian Grasse warnte am Donnerstag die FU, den gleichen Fehler zweimal zu begehen. Es müsse sichergestellt werden, dass eine unabhängige und über jeden Zweifel erhabene Überprüfung durchgeführt werde.

Ein Kenner der Wissenschaftsszene sagte der Morgenpost, grundsätzlich sei es Sache des Fachbereichs, Fachfragen wie Promotionen zu klären. Wenn die Sache aber eine solche Bedeutung erlange, müsse sich auch das Präsidium der Universität einschalten. Letztlich sei es aber auch an der betreuenden Professorin, auf die Qualität einer Arbeit zu achten. Für Giffey, der immer noch der Entzug des Doktortitels droht, könnte es politisch hilfreich sein, wenn nun weniger über sie als über die Versäumnisse der FU diskutiert wird. In zwei Wochen möchte sie zur Landesvorsitzenden der Berliner SPD gewählt werden.

