Verkehr in Berlin: Warum es mit den Zebrastreifen nicht voran geht

Berlin. Fast ein Drittel aller Wege in der Stadt legen Berliner zu Fuß zurück. Damit das im Straßenverkehr sicherer und komfortabler geht, sollen zunehmend Zebrastreifen den Fußgängern helfen. Doch wie so oft in Berlin geht es mit der frischen Farbe auf Berlins Straßen nicht so zügig voran.

Bislang sind in diesem Jahr erst acht neue Fußgängerüberwege entstanden, wie die Senatsverkehrsverwaltung auf Anfrage des Abgeordneten Kristian Ronneburg (Linke) mitteilte. Drei der Zebrastreifen liegen demnach in Pankow, je einer in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln, Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg.

Deutlich länger als die Aufzählung der erfolgreich umgesetzten Projekte ist die Liste all jener Querungshilfen, auf die Fußgänger noch immer warten müssen. Ganze 27 Zebrastreifen sind laut dem Haus von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) von den zuständigen Straßenverkehrsbehörden bereits angeordnet worden, wurden von den Bezirken bislang jedoch nicht umgesetzt. Für 26 weitere Querungen hat der Senat bereits Finanzmittel an die Bezirke überwiesen. Wann diese fertig gestellt würden, sei allerdings unklar.

Zebrastreifen: Mittel werden nicht ausgegeben

Mit gleich sieben Stück liegen die meisten der nicht begonnenen Zebrastreifen im Bezirk Mitte. Querungshilfen für Fußgänger soll es künftig etwa an der Fischerinsel nördlich der Roßstraßenbrücke sowie an der Kreuzung von Hannoverscher und Hessischer Straße am Campus Nord der Humboldt-Universität geben. Schon im vergangenen Jahr wurde in Mitte auch am Michaelkirchplatz ein Übergang angeordnet. Auch dieser steht noch aus. Insgesamt sind in Mitte in den vergangenen vier Jahren nur fünf neue Zebrastreifen eingerichtet worden. Warum es bei dem Thema offensichtlich kaum voran geht, konnte der Bezirk kurzfristig nicht mitteilen.

Dabei ist Mitte längst nicht der einzige Bezirk, in dem es hapert. Auch in Pankow sind derzeit sechs bereits angeordnete Querungen noch nicht im Bau. In Reinickendorf warten fünf Projekte auf ihre Umsetzung. der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat in vier Fällen noch nicht begonnen, die angeordneten Zebrastreifen umzusetzen.

Fußgängerverband spricht von „Vollzugsdefizit“ bei Zebrastreifen

Grundsätzlich sind in Berlin noch deutlich mehr Zebrastreifen geplant. Anfang dieses Jahres veröffentlichte die Verkehrsverwaltung auf Anfrage des SPD-Abgeordneten Tino Schopf eine Liste mit 50 Stellen, an denen in diesem und den kommenden Jahren Straßenquerungen eingerichtet werden sollen. Wann ist in den meisten Fällen jedoch offen.

In den vergangenen Jahren hat sich auf diese Weise ein erheblicher Umsetzungsstau aufgebaut. Nicht selten dauert es mehrere Jahre, ehe ein geplanter Zebrastreifen auch umgesetzt wird. Die im Haushalt für die Erhöhung der Verkehrssicherheit veranschlagten Mittel von 3,5 Millionen Euro gaben Bezirke und Senat 2019 mit 2,2 Millionen Euro bei weitem nicht aus.

„Es ist ein Vollzugsdefizit. Wir wünschen uns dringend, dass dort mehr geschieht“, sagte Roland Stimpel, Vorsitzender des Fußgängerverbands FUSS e.V. Zebrastreifen seien Für Fußgänger die angenehmste und zeitsparendste Form, die Straße zu überqueren und zudem nicht unsicherer als an Ampeln, so Stimpel. „Die Bevorrechtigung ist richtig, denn sonst müssten an Wegkreuzungen immer die Zufußgehenden warten.“ Mit dem Umsetzungstempo sehe Berlin im Vergleich sehr schlecht aus. „Dass es grundsätzlich drei Jahre dauert, zeigt, dass etwas falsch läuft.“

Zebrastreifen: 18 Verwaltungsschritte notwendig

Das liegt nicht zuletzt daran, dass in Berlin insgesamt 18 Verwaltungsschritte nötig sind, um einen Fußgängerüberweg auf die Straße zu bringen. Zuletzt hatte deshalb die SPD-Fraktion eine Zebrastreifen-Flatrate für den Fußverkehrsteil zum Mobilitätsgesetz ins Spiel gebracht. Dabei bekäme ein Generalunternehmer auf einen Schlag den Auftrag für den Bau vieler Querungsstellen. Aufwendige Einzelausschreibungen der Bezirke würden dadurch vermieden. Allerdings besteht vor allem zwischen Sozialdemokraten und Grünen Uneinigkeit, inwiefern eine solche Regelung rechtlich umsetzbar ist.

„Wir müssen bei der Einrichtung von Zebrastreifen, aber auch insgesamt bei den Querungshilfen, gemeinsam schneller werden“, sagte Kristian Ronneburg. Umso wichtiger sei es, noch 2020 eine Einigung zum Fußverkehrsteil des Mobilitätsgesetzes herbeiführen. „Dabei wollen wir auch klären, wie Verwaltungsabläufe vereinfacht werden können und der Umsetzungsstau insgesamt abgebaut werden kann“, so der Verkehrspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion.

