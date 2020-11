Busspuren in Berlin: Verkehrssenatorin Günther will Bezirke entmachten

Berlin. Damit Busspuren schneller auf Berlins Straßen aufgetragen werden, will Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) die Zuständigkeit dafür komplett in der Senatsverkehrsverwaltung bündeln. „Wir sollten hier in die Diskussion über die Verantwortlichkeiten gehen“, sagte Günther am Donnerstag im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses. „Wenn wir auf dem Hauptstraßennetz anordnen, dann sollten wir das auch umzusetzen.“

Im Juni des vergangenen Jahres hatte Günther angekündigt, bis Ende 2019 knapp 20 Kilometer zusätzliche Bussonderfahrstreifen auf die Berliner Straßen zu bringen. Die Umsetzung geht jedoch bis heute nur schleppend voran. Mittlerweile seien mehr als 17 Kilometer der geplanten Routen von der Verkehrsverwaltung angeordnet, berichtete Günther. Allerdings wurden bislang erst fünf Kilometer tatsächlich auch auf den Berliner Asphalt gemalt. Günther verwies darauf, dass vor der aktuellen Legislaturperiode „über viele Jahre keine einzige Busspur ausgewiesen“ worden sei. Die Umsetzung der nun angeordneten Maßnahmen bislang allerdings in der Hand der Bezirke liege.

Einzelne Bezirke, in denen es besonders schlecht laufe, wollte die Senatorin auf Nachfrage der Abgeordneten nicht benennen. „Da kann man keine Bezirke hervorheben“, so die Verkehrssenatorin. „Wir gehen davon aus, dass Stück für Stück weitere in die Umsetzung gehen und wir auch weitere anordnen werden."

Zuletzt hatte Günther angekündigt, dass Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und Verkehrsverwaltung im Gespräch über die Anordnung weiterer 60 Strecken mit einer Länge von 30 Kilometern seien. Zugleich hatte die Grüne jedoch erklärt, dass die Einführung weiterer Busspuren komplizierter würde, da es für die meisten Straßen mit einfacher Umsetzung schon Anordnungen gebe.

Seit Jahren leidet der ÖPNV in Berlin an mangelndem Tempo, zumeist, weil Busse und Trams im Stadtverkehr feststecken. Im Schnitt waren die Busse der BVG 2018 mit einer Geschwindigkeit von 17,9 km/h unterwegs. 2019 konnte dieser Wert nur minimal auf 18 km/h gesteigert werden. Damit es künftig schneller geht, sollen auch Vorrangschaltungen für Busse und Trams an Ampeln helfen.

Schnelle Verbesserungen sind dabei aktuell jedoch nicht zu erwarten. Alle Signale, die in der Vergangenheit abgeschaltet worden waren, seien mittlerweile wieder aktiviert, sagte Günther. Sie seien nun an 1077 der insgesamt 2170 Lichtsignalanlagen in Berlin in Betrieb. „Wir haben keine Vorrangschaltungen mehr, die nicht eingesetzt werden.“ Mit der BVG werde nun in Absprache geklärt, an welchen Ampeln weitere Signale für Linienbusse und Straßenbahnen entstehen könnten. „Was von der BVG an uns herangetragen wird, wird auch etabliert.“

