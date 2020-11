Erneut Bombenentschärfung in Oranienburg

Oranienburg. In Oranienburg muss am kommenden Mittwoch erneut eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Der Sprengkörper sei auf einem Grundstück im Ortsteil Lehnitz entdeckt worden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um eine 500-Kilogramm-Bombe mit amerikanischem Langzeitzünder, die in einer Tiefe von viereinhalb Metern liege.

Kampfmittelexperten haben nach den Angaben mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen. Am Dienstag soll die Bombe vollständig freigelegt sein. Sollte sie wie erwartet noch intakt sein, soll sie am Mittwoch entschärft werden. Ab 8.00 Uhr wird ein Sperrkreis von 1000 Metern rund um den Fundort eingerichtet, in dem etwa 5500 Menschen leben. Sie müssen ihre Wohnungen verlassen. Notunterkünfte werden von der Stadtverwaltung bereit gestellt.