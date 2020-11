Wohnen der Zukunft in Berlin: „Wir werden alte Gebäude recyceln“

Berlin. Wie wir in der Zukunft wohnen, das hängt maßgeblich auch davon ab, welche Baustoffe uns zur Verfügung stehen werden, wie sich das Klima entwickelt und wie mit dem vorhandenen Platz umgegangen wird. Professor Volker Schmid, Bauingenieur und Leiter des Fachgebietes Entwerfen und Konstruieren –Verbundstrukturen der Technischen Universität Berlin (TU) nennt die wichtigsten Entwicklungen.

Berliner Morgenpost: Herr Schmid, der Lieblingsbaustoff der Architektenschaft ist der Beton. Auch in Zukunft?

Volker Schmid: Nein, das wird sich ändern, weil das Bauen mit Stahlbeton, so wie wir es heute überall in der Stadt sehen, zu viel CO₂ erzeugt. Kommt irgendwann einmal eine ernstzunehmende CO₂-Steuer, wird das Bauen mit Beton auch teurer. Aus wirtschaftlichen, aber auch aus ökologischen Gründen werden wir in Zukunft unterschiedliche Materialien zu Verbundtragwerken kombinieren, beispielsweise Holz mit Beton.

Was macht Sie da so sicher?

Ich kann Ihnen das am Beispiel eines herkömmlichen Bürobaus erläutern. Die Betondecken in Bürogebäuden sind üblicherweise bei einer Spannweite von acht Metern etwa 30 Zentimeter dick. Bei gleicher Qualität hinsichtlich Tragfähigkeit, Brandschutz und Schwingungseigenschaften können Sie die unteren 20 Zentimeter Stahlbeton durch Holz ersetzen. Das spart Material, Gewicht und große Mengen an CO₂, die bei der Stahlbetonherstellung entstehen. Im Holz dagegen ist das vorher vom Baum aus der Atmosphäre gefilterte CO₂ gebunden. Wir werden in Zukunft natürlich nicht nur in Holzbauten wohnen – Beton und Stahl werden immer ihren Platz haben, vor allem wenn wir an Gebäude mit mehr als drei Etagen denken. Ein Holzhybridhaus mit Holzbetonverbund Decken und Holzfassaden, aber Treppenhaus und Aufzugsschächten aus Beton kann durchaus 24 Stockwerke und mehr erreichen, wie das HOHO-Holzhochhaus in Wien beweist.

Gibt es so etwas auch in Berlin?

Nicht in dieser Höhe. Aber ein klassisches Berliner Wohnhaus mit einer Traufhöhe von 22 Metern steht schon seit zwölf Jahren in der Esmarchstraße 3 in Prenzlauer Berg – damals ein Vorreiter des innerstädtischen Holzbaus, mit dem Berlin europaweit Schule gemacht hat. Obwohl man es dem Haus erst beim zweiten Blick ansieht, besteht der Siebengeschosser hinter einer Putzfassade vorwiegend aus Holz. Entworfen haben ihn die Berliner Architekten Kaden Klingbeil. Durch den starken Zuzug nach Berlin werden wir zukünftig mit dem Platz sparsam umgehen müssen, die Aufstockung bestehender Gebäude wird also verstärkt ein Thema. Auch da wird Holz zum Einsatz kommen, weil es leichter ist als Beton. Zudem können die Bauteile gut vorgefertigt und geräuscharm, ohne große Schmutzentwicklung und in einer Woche auf das Dach gehievt werden. Langwierige Baustelleneinrichtungen und Belästigungen der Nachbarn entfallen damit.

Also zurück zum Plattenbau?

Ja, teilweise schon, allerdings in weit besserer Qualität und eben aus anderen Baumaterialien. Serielles Bauen geht einfach schneller und zukünftig kostengünstiger als die herkömmliche Bauweise. Sicher wird auch die Wohnfläche pro Kopf sinken, der Trend zeichnet sich ja bereits ab. Damit das nicht zulasten des Wohnkomforts geht, werden Grundrisse künftig auch flexibler sein. Auch die modulare Bauweise wird es erlauben müssen, dass zwei Wohnungen ohne große Umbaukosten je nach Bedarf zu einer zusammengelegt oder aus einer Wohnung zwei getrennte Einheiten gemacht werden können. Da die Wohnungen zunehmend kleiner werden, wird der öffentliche Raum noch mehr an Bedeutung gewinnen. Gerade für die geplanten Großsiedlungen in Berlin müssen dringend attraktive öffentliche Räume mitgeplant werden. Gleichzeitig muss die Begrünung vorangetrieben werden, damit sich die Stadt im Sommer nicht unerträglich aufheizt.

Also begrünte Dächer und Fassaden?

Auf dem Dach schon etabliert, ist die Begrünung im Fassadenbereich noch ein Luxusthema. Aber auch wenn es heute noch häufig an den Kosten scheitert, wird das Thema in Zukunft an Bedeutung gewinnen.

Was ist mit der Energieeffizienz?

Auch das ein Thema, bei dem Bauherren und Mieter erst einmal Sorge vor steigenden Bau- und Mietkosten haben. Der Bau energieeffizienter Gebäude ist erst mal teurer, rechnet sich aber langfristig durch die reduzierten Strom- und Heizkosten. Deshalb ist es zunächst vor allem eine politische Frage, wie nachhaltiges und energieeffizientes Bauen gefördert werden kann.

Das Berliner Energiewendgesetz legt fest, dass das Land Berlin bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden soll. Die energiebedingten Kohlendioxidemissionen sollen bis dahin um mindestens 85 Prozent im Vergleich zu den Emissionen im Jahr 1990 reduziert werden. Ist das im Gebäudesektor zu schaffen?

Wir werden so bauen, dass künftige Gebäude weniger Energie beim Bau und während der Nutzung verbrauchen. Im stark verdichteten urbanen Raum nennenswerte Energiemengen am Gebäude selbst zu gewinnen, ist allerdings schwierig. Windräder stehen nun mal besser auf dem platten Land, und Solarzellen auf den Dächern können innerstädtisch nur einen kleinen Beitrag leisten. Letztlich ist auch das ein Ziel, das politisch vorangetrieben werden muss – etwa mit der Auflage entsprechender Förderprogramme.

Zuletzt: Was ist denn mit dem Einsatz von Recyclingstoffen?

Das Recycling von Baustoffen ist ein Thema, das immer wichtiger wird und bei dem Erkenntnisse aus der Baustoff-Forschung einen Beitrag leisten. Ein ganz simples Beispiel: Wenn Betonwände mit Gips verputzt werden, kann der Beton für Bauzwecke nicht mehr einfach recycelt werden, denn auch geringe Gipsreste quellen im Recyclingbeton auf und reduzieren dessen Festigkeit. Wir könnten stattdessen Kalkputz verwenden; der ist problemlos zu recyceln und für das Raumklima auch noch gut. Beton, Holz, Glas, Ziegel und Metalle fallen massenhaft beim Abriss alter Gebäude an. Diese wertvollen Stoffe so zu verbauen, dass sie dann später einfach wieder zu verwenden sind, spart Material- und Entsorgungskosten. Wir werden es uns schon durch die steigenden Rohstoffpreise und Deponiekosten zukünftig gar nicht leisten können, alte Gebäude nicht ordentlich in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. Es gibt also die unterschiedlichsten Felder, in denen die Forschung Lösungen entwickelt: ob zu CO₂-reduzierten und energieeffizienten Gebäuden oder für das recyclinggerechte Bauen. Alles einzelne, wichtige Schritte, die das zukünftige Bauen und Wohnen nachhaltiger machen werden.