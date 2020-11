Herthas Tousart zurück im Training

Lucas Tousart (r) von Hertha in Aktion.

Berlin. Lucas Tousart ist in das Training von Fußball-Bundesligist Hertha BSC zurückgekehrt. Der 23 Jahre alte Franzose trainierte am Mittwochnachmittag nach seiner Kniereizung aber lediglich individuell, wie der Verein auf Twitter mitteilte. Dagegen konnte Jordan Torunarigha noch nicht auf den Trainingsplatz zurückkehren, sondern verbleibt weiter in Quarantäne. Jhon Cordoba fällt mit seiner Sprunggelenkverletzung noch länger aus.

Das Coronavirus sorgt auch dafür, dass Hertha das interne Testspiel gegen die eigene U23 nicht durchführen kann. Die Regionalliga-Mannschaft von Trainer Andreas Neuendorf befindet sich nach einem Corona-Fall in Quarantäne. Profi-Trainer Bruno Labbadia, der noch einige Nachwuchsspieler zum Profitraining hochziehen wollte, sieht das angewandte Hygienekonzept bestätigt. "Zum Glück kam die Information früh genug, so dass sie nicht mit uns zusammengekommen sind", sagte der 54-Jährige in einer Medienrunde über das Internet.

Auf der anderen Seite bedauert der Coach die Absage des Testspiels, der einen gewissen Rhythmus aufrecht erhalten hätte. Letztendlich ist der ehemalige Stürmer froh, dass seine übrig gebliebenen Profis, die sich nicht auf Länderspielreise befinden, von einer möglichen Quarantäne verschont blieben.