Zahl der Verkehrstoten in Berlin schon jetzt über dem Vorjahr

In Berlin sind bei Unfällen in diesem Jahr schon mehr Menschen gestorben als 2019. Unter den Toten sind besonders viele Fahrradfahrer.

Die Zahl der Verkehrstoten in Berlin ist in diesem Jahr gestiegen. Einer Untersuchung der Prüfgesellschaft Dekra zufolge sind 46 Menschen in Berlin in diesem Jahr bislang bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Bei der Polizei sind aktuell 45 Verkehrstote registriert, wie eine Sprecherin auf Anfrage am Mittwoch mitteilte. In jedem Fall liegt der Wert damit schon Anfang November über der Zahl des Vorjahres: 2019 waren 40 Menschen bei Unfällen auf Berlins Straßen gestorben. „Wir haben in diesem Jahr einen wirklich erheblichen Anstieg“, sagte am Mittwoch Mario Schwarz, Dekra-Niederlassungsleiter in Berlin. Dort stellte er den aktuellen Verkehrssicherheitsreport der Prüfgesellschaft vor.