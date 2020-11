Czyborra: „Wer aufgibt, sitzt mit einem Berg Schulden da“

Berlin. Die stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Ina Czyborra ist im Berliner Politikbetrieb eine seltene Ausnahme. Die wissenschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Abgeordnetenhaus führt auch noch eine kleine Veranstaltungsfirma. Sie spürt also das Leid der Branche im Lockdown am eigenen Leib. Weil im Abgeordnetenhaus auch noch Corona grassiert, sitzt sie in Quarantäne zu Hause und führte dieses Gespräch per Video.

Berliner Morgenpost: Frau Czyborra, Sie sind ja gerade in Quarantäne. Wie kam es dazu?

Ina Czyborra: Ich warte seit Donnerstag auf mein Testergebnis. Zwei Kolleginnen aus dem Abgeordnetenhaus sind positiv getestet worden. Mit denen hatte ich direkten Kontakt, die Corona-Warn-App war auf Rot.

Wie geht es Ihnen so in der Quarantäne?

Es hat seine Vor- und Nachteile. Man schafft eine Menge Schreibtischarbeit weg. Aber auf die Dauer ist es schon sehr skurril.

Politiker scheinen ja besonders gefährdet zu sein. Ist das ein grundsätzliches Problem dieses Berufsstandes, dass sie sich dann doch mal persönlich treffen müssen?

Wir sind nun mal regelmäßig im Plenum, in den Ausschüssen und in den Vorbesprechungen. Und wir treffen auch normalerweise enorm viele Menschen.

Sie sind ja nicht nur Politikerin, sondern haben ihre eigene Veranstaltungsfirma IT Event. Waren sie eigentlich bei der großen Demonstration der Kultur- und Veranstaltungsbranche zu den Corona-Auflagen?

Ich wollte da hin, konnte aber nicht. .

Verstehen Sie, dass die Existenzangst die Kollegen auf die Straße treibt?

Natürlich. Meine fünf Mitarbeiter sind seit der Absage der ITB im Februar in Kurzarbeit.

Wie ist die Perspektive für ihre Firma?

Das normale Geschäft ist tot. Wir haben von Kongressen und Tagungen, von Business to Business Events gelebt. Wo hunderte von Flipcharts oder Moderatorentafeln gebraucht werden, wo eine Großveranstaltung WLan-Unterstützung braucht, das wir dann aufbauen, wo es kein Lan gibt. Wir machen Zugangsmanagement für Großveranstaltungen. Im September gab es ab und zu Mal einen kleinen Auftrag, aber es haben immer die Nullen gefehlt. Das waren dann halt mal zwei Flipcharts statt 200. Das ist nichts, wovon wir leben können.

Wie sieht es mit Online-Veranstaltungen aus?

Wir versuchen uns da weiterzuentwickeln, gucken nach neuen Geschäftsfeldern. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Dass Großveranstaltungen auch im Internet stattfinden, das kommt ja jetzt erst allmählich in Gang. Bislang haben sich alle mit ihren Konferenzsystemen über Wasser gehalten.

Wie lange halten Sie das durch als Unternehmen?

Wir haben vergleichsweise gute Chancen, weil ich ja ein Einkommen als Abgeordnete habe (lacht). Wir haben auch ein paar Rücklagen.

Haben Sie Corona-Hilfen bekommen?

Ja. Wir müssen jetzt die nächste Runde beantragen, wir haben Kurzarbeitergeld. So hoffen wir, über die Zeit zu kommen und neue Geschäftsfelder aufbauen. Aber für die Mitarbeiter bedeutet das, dass sie übers Jahr ein Viertel bis ein Drittel weniger Geld in der Tasche haben.

Versteht denn die Politik die Nöte dieser sehr speziellen Branche mit ihrem in Wellen verlaufenden Geschäft und den vielen Freien Mitarbeitern?

Wenn man sich die Bedingungen für die Corona-Hilfen anschaut, dann muss man sagen Nein. Gerade das Orientieren am jeweiligen Monat des Vorjahres ist absurd. Unser Geschäft verläuft ja sehr unterschiedlich. Wir haben die große Saison im Frühjahr und die kleine Saison im Herbst. Wenn wir aus dem Sommer kommen, müssen wir erstmal in Vorleistung gehen, Leute bezahlen, alles Mögliche vorfinanzieren. Dann schreiben wir die Rechnungen. Die Eingänge tröpfeln dann rein. Das ist immer sehr zufällig. Zahlt jemand seine hohe Rechnung noch im Oktober oder eben drei Tage später, dann zählt das für November. Die Orientierung am Zahlungseingang ist für viele Firmen ein Problem, auch für die großen. Irgendwann ist auch die Kurzarbeit keine Rettung mehr. Denn es ist ja absurderweise so, dass der Arbeitgeber den Urlaub voll mit dem Gehalt finanzieren muss. Wovon soll ich das nehmen, wenn ich seit einem halben Jahr keinen Umsatz gemacht habe?

Alle reden ja über die Kultur., der man helfen müsse. Fühlen sie sich als Veranstaltungsbranche vergessen?

Bei Kultur und Events denken viele nur an Konzertveranstalter und vergessen den Business-Bereich, der aber sehr wichtig ist. Berlin ist der viertgrößte Kongressstandort der Welt, unsere Branche gehört zu den Mitarbeiterstärksten der Stadt. Bundesweit liegen wir auf Platz sechs mit mehr Beschäftigten als das Bauhauptgewerbe. Das wird völlig unterschätzt. Für Berlin ist das eine Katastrophe, weil die Strukturen kaputt gehen. Es stellt sich die Frage, wie die Branche weiter leben kann, wenn es wieder losgeht. Locations machen dicht, Hotels schließen oder wechseln das Geschäftsmodell. Viele sind in der Branche als Solo-Selbstständige alleine unterwegs. Ton, Licht, Kamera. Die haben teures Equipment finanziert, vielleicht laufen Leasingraten. Ehe die Hartz IV bekommen, heißt es dann versteigert erstmal was ihr habt.

Sie glauben also, die Eventbranche ist kaputt, ehe die Normalität irgendwann einmal zurückkehrt?

Auf jeden Fall. Zumal jetzt die Veranstaltungen für das erste Halbjahr 2021 abgesagt beziehungsweise gar nicht geplant werden. Noch eine Saison, die komplett ausfällt, ist für die allermeisten das Ende. Zumal wir nicht wissen, ob es weitergeht mit den Coronahilfen. Wenn das erste Halbjahr ´21 auch ausfällt, gibt es dann Coronahilfen 3? Oder sagt der Bund irgendwann, sorry, aber das Geld ist alle? Dann wäre die Branche sowieso am Ende.

Sie sind ja als Politikerin in der Situation, dass sie in gewisser Weise mit entscheiden über die Auflagen, deren Opfer sie als Unternehmerin werden. Sind sie trotzdem dafür?

Die Auflagen aufzugeben ist keine Option. Ich habe auch Eltern über 80. Ich bin als Wissenschaftspolitikerin unter anderem für die Charité zuständig und weiß, wie es dort aussieht. Ich sehe, dass zunehmend Menschen sterben und nehme wahr, was in anderen Ländern los ist. Ich kann nicht sagen, die Interessen der Veranstaltungsbranche stehen über dem Leben der Menschen und dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Wir müssen uns nur im Klaren sein was mit den Menschen passiert, die dort arbeiten. Und wenn die Krise vorbei ist müssen wir sehen, dass die Leute eine zweite Chance kriegen und wir ihnen beim Wiederaufbau ihrer Existenz helfen. Es darf nicht sein, dass ein Teil der Menschen die Zeche zahlt und andere nicht.

Ist es nicht ein politisches Problem, wie man die Lasten der Krise gleichmäßiger verteilen kann?

Es ist nicht plausibel, dass ich über Coronahilfen des Staates alle meine Kosten zahle. Wir haben zum Beispiel besondere Telefonkarten, mit denen wir WLan auf die grüne Wiese bringen. Dafür zahlen wir alleine 1000 Euro im Monat. Letztendlich landen die Hilfen nicht bei uns, sondern n diesem Fall beim Netzanbieter oder den Vermietern der Gewerberäume. Natürlich müssen wir nach der Krise gucken, wie wir über Steuern und Abgaben die Lasten besser verteilen und auch die heranziehen, die von der Krise sogar profitiert haben.

Ist es denn aber eine Option für eine Branche, sich insgesamt fast zwei Jahre durchsubventionieren zu lassen?

Schön ist das nicht, aber Aufgeben ist keine Alternative. Die meisten Selbstständigen haften ja, für Kredite oder für ihre Gewerbemieten. Wenn sie aufgeben, müssen sie trotzdem die Miete bis 2024 bezahlen. Wer aufgibt, sitzt dann mit riesigen Verbindlichkeiten da und kommt überhaupt nicht mehr auf die Füße. Das ist auch ein Thema für nach der Krise, wenn wir viele Insolvenzen haben. Wie ermöglichen wir diesen Menschen den Neustart? Es kann ja keine Lösung sein, die Leute unverschuldet auf einem Berg Schulden mit Hartz IV sitzen zu lassen. Das würde auch volkswirtschaftlich überaus teurer.