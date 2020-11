Ausstellung „Finale!“ geht bald online

Das Kulturzentrum in Adlershof wird saniert, die kommunale Galerie muss also umziehen. Immerhin: Ein Streit um die Galerieleitung ist vom Tisch.

Treptow-Köpenick. Das sind zum Jahresende gute Aussichten für die Kunstszene in Treptow-Köpenick: In Kürze soll die Ausstellung „Finale!“ in der kommunalen Galerie im Adlershofer Kulturzentrum „Alte Schule“ online gehen, also im Internet zu sehen sein. Derzeit werde an der filmischen Aufnahme der Kunstwerke gearbeitet, erklärte Bezirksstadträtin Cornelia Flader (CDU), zuständig für Kultur. So bald wie möglich soll die Schau auf der Webseite gezeigt werden. 46 Künstler sind daran beteiligt.