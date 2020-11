Konzept gegen Klimanotlage in Berlin bleibt in weiter Ferne

Vor elf Monaten hat der Berliner Senat die Klimanotlage für die Stadt ausgerufen. Der als Reaktion auf diesen Befund angestrebte Katalog von Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung lässt hingegen weiter auf sich warten. Anfang September hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) die zwischen den Ressorts abgestimmte Vorlage von Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) im Senat überraschend angehalten.

Am Mittwoch kamen die Spitzen von SPD, Linken und Grünen im Koalitionsausschuss nicht wirklich weiter. Die Debatte wurde an Staatssekretäre und die Abgeordnetenhaus-Fraktionen übertragen. Das ist unüblich, weil es keine abgestimmte Regierungsposition gibt, mit der sich das Parlament befassen könnte.

Günther nimmt Ausbaupläne für ÖPNV in Vorlage auf

Die Grünen wollten unter anderem perspektivisch Verbrennungsmotoren aus der Innenstadt verbannen, eine Solarpflicht für Neubauten schaffen und als neue Finanzierungsquellen für den öffentlichen Nahverkehr unter anderem eine City Maut prüfen. Nach Kritik der SPD hat Günther nun auch die Ausbaupläne für den öffentlichen Nahverkehr in die Vorlage aufgenommen und erwähnt dabei explizit auch die Erweiterung des U-Bahnnetzes. Und auch die Idee eines auf 365 Euro verbilligten Jahrestickets, ein Lieblingsprojekt des Regierenden Bürgermeisters, findet sich jetzt im Text wieder.

Dennoch sah sich der Koalitionsausschuss nicht imstande, eine politische Einigung herbeizuführen. Den Vertretern der Grünen war plötzlich zu viel SPD in dem Papier. Andere Teilnehmer beklagten, dass bei der ersten Video- und Telefonkonferenz des koalitionären Spitzengremiums nicht alle Teilnehmer mit den für eine Entscheidung nötigen Informationen versorgt gewesen seien. Die Meinungsverschiedenheiten werden nun zwischen den Fraktionen von SPD und Grünen ausgetragen.

Berlin will Recht auf Aufnahme von Flüchtlingen durchsetzen

Geeinigt haben sich die Koalitionsspitzen aber auf ein gemeinsames Vorgehen, um die Aufnahme von Flüchtlingen etwa aus den prekären Lagern auf den griechischen Inseln zu ermöglichen. Nächsten Dienstag soll der rot-rot-grüne Senat beschließen, dass Berlin gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Klage einreichen wird. Berlin will unter Berufung auf einen Passus im Aufenthaltsrecht erreichen, dass es als Bundesland eigene Kontingente von Geflüchteten aufnehmen darf.

Nach dem Brand im Lager auf der Insel Moria vor acht Wochen hatte Berlin angeboten, im Rahmen eines Landesprogramms 300 Geflüchtete in die Stadt zu holen. Ähnliche Bereitschaft hatten auch andere Länder und Kommunen gezeigt. Es gebe die personellen und organisatorischen Kapazitäten in der Stadt, so Innensenator Andreas Geisel (SPD). Innenminister Seehofer lehnte die Initiative aber mit Hinweis auf die Zuständigkeit des Bundes ab.