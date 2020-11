Kathrin Herrmann ist Berlins neue Tierschutzbeauftragte

Berlins neue Tierschutzbeauftragte Kathrin Herrmann an der Seite von Justizsenator Dirk Behrendt.

Kathrin Herrmann ist in der Hauptstadt künftig für den Tierschutz zuständig. Ihr Fokus liegt vor allem auf Alternativen zu Tierversuchen.

Berlin hat eine neue Tierschutzbeauftragte. Die Veterinärmedizinerin Kathrin Herrmann wurde am Mittwoch vom auch für Tierschutz zuständigen Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) vorgestellt. Die 44-Jährige folgt Diana Plange nach, die das Amt seit 2017 innehatte und Ende August in den Ruhestand ging. „Ein tierschutzpolitischer Fokus Berlins ist es, die Hauptstadt der tierfreien Forschungsmethoden zu werden“, sagte Herrmann. Das werde der Schwerpunkt ihrer künftigen Tätigkeit sein.

Herrmann ist promovierte Fachtierärztin für Tierschutz und Tierschutzethik. Sie stammt aus der Nähe von Ulm, kam zum Studium nach Berlin und arbeitete bis 2017 beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo), wo sie Tierversuchsanträge prüfte. Zuletzt lebte sie in den USA, wo sie in Baltimore an der Johns Hopkins Universität zu Alternativen zu Tierversuchen forschte. Sie ernährt sich vegan.

Herrmann „hervorragend für die Stelle geeignet“

Herrmann sei aufgrund ihrer vorherigen Tätigkeit in Praxis und Wissenschaft „hervorragend für die Stelle der Landestierschutzbeauftragten geeignet“, sagte ihr Dienstherr Behrendt. Sie sei eine „starke Stimme“ für alle, denen Tierschutz eine Herzensangelegenheit ist. Künftig wird sie Bürgerinnen und Bürger etwa in Fragen des Tierschutzes oder der Ernährung beraten und Institutionen unterstützen, die auf Forschungen verzichten wollen, unter denen Vierbeiner zu leiden haben. Dazu hat Herrmann drei Mitarbeiter.