CDU-Chef Kai Wegner: Mehr Berliner in Wohneigentum bringen

Berlin. Der CDU-Chef und Spitzkandidat für die nächste Abgeordnetenhauswahl, Kai Wegner, will mit politischer Unterstützung mehr Berliner zu Wohnungseigentümern machen. Er wünsche sich, eine gut durchmischte Stadt, sagte Wegner am Mittwochmorgen bei dem digitalen Wirtschaftsgespräch der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) mit Blick auf den Wohnungsmarkt.

„Die beste Altersvorsorge ist eine Eigentumswohnung. Für mich ist Eigentum kein Schimpfwort“, erklärte er. Rot-Rot-Grün betonte stets, Berlin sei eine Mieter-Stadt. Sollte er zum Regierenden Bürgermeister gewählt werden, werde er ein Förderprogramm auflegen, um Menschen, die Eigentum erwerben wollen, zu unterstützen. Gerade junge Familien würden gerne eine eigene Wohnung oder ein Haus in Berlin erwerben. Häufig fehle es aber an dem notwendigen Eigenkapital. Deswegen müsse man auch über Modelle nachdenken, die etwa einen Mietkauf ermöglichen, sagte Wegner.

Kai Wegner: Der Berliner Mietendeckel hilft nicht

Der bisherigen Bau- und Wohnungspolitik des Senats stellte der Chef der Landes-CDU wenig überraschend ein schlechtes Zeugnis aus. „Immer mehr Berliner merken, dass der Mietendeckel gar nicht hilft“, sagte Wegner. Viele Mieter spürten etwa, dass es bei Instandhaltungen und Modernisierungen nicht voranginge. Zudem sei es schwerer, überhaupt Wohnungen auf dem Markt zu finden. Sei das Angebot zu gering, helfe nur zu bauen, so Wegner.

Die Diskussionen um mögliche Enteignungen großer Wohnungsunternehmen kritisierte Wegner ebenso deutlich. So würden sich die Probleme verschärfen, da Berlin als nicht zuverlässiger Partner bei Investitionen dastehe. Wegner plädierte stattdessen für ein Zusammenwirken aller Akteure auf dem Wohnungsmarkt. Er verwies auf Hamburg, wo es einen Runden Tisch gebe. „Ich erwarte auch in Berlin ein faires Miteinander“, sagte er. Gleichzeitig müsse mit Blick auf vermehrten Wohnungsbau Vergaberecht entschlackt, Bauämter auch personell besser aufgestellt und aktive Baulandpolitik betrieben werden. Berlin habe in dieser Hinsicht laut Wegner viel Potenzial.

Corona-Politik: „Das hätte ich anders gemacht“

Zu der weiteren Entwicklung in Tegel, wo auf dem Gelände des Flughafens neben Flächen für Forscher und Unternehmen auch Wohnbebauung geplant ist, sagte Wegner: „Ich hoffe, dass Tegel nicht irgendwann auch eingezäunt wird und dann dort auch Drachen steigen.“ Bisherige Planungen würden aber gut aussehen, sagte er.

Die Corona-Politik des Senats bezeichnete Wegner als zum Teil „blauäugig“ und „getrieben“. Berlin habe bei Entscheidungen von Bund und anderen Ländern meistens nachgezogen, befand er. „Das hätte ich anders gemacht.“ Mit Blick auf mögliche Insolvenzen in Berlin erklärte er: „Die Bremsspuren werden schwerwiegend sein. Wir müssen aufpassen, dass Berlin seine DNA nicht verliert.“ Der Senat müsse in dieser Hinsicht für den nötigen Aufschwung sorgen.

Kai Wegner will gesondertes Landes-Hilfsprogramm für Gastronomie in Berlin

Wegner plädierte für maßgeschneiderte Hilfsprogramme für wichtige Teile der Berliner Wirtschaft. Bayern und Baden-Württemberg würden über gesonderte Hilfsprogramme für ihre Autoindustrie nachdenken. Diese sollen unterstützend zu den Hilfen des Bundes aufgelegt werden. In Berlin steht die Gastronomiebranche mit dem Rücken zur Wand. „Die Hotellerie, die Gastronomie – das ist unsere Automobilindustrie und die darf man jetzt nicht alleine lassen“, forderte der CDU-Politiker.

Mit Blick auf die Verkehrspolitik sprach sich Wegner dafür aus, alle Verkehrsteilnehmer in den Blick zu nehmen. Die autofreie Stadt sei nicht erstrebenswert, denn viele Menschen seien auf das Auto angewiesen. „Ich erwarte, dass wir keine Politik gegeneinander machen“, sagte Wegner. Er plädierte zudem für einen weiteren Ausbau des ÖPNV. Seit der Wiedervereinigung seien in Berlin lediglich fünf Kilometer neue U-Bahn-Strecken entstanden. „Das ist ein Armutszeugnis“, so der CDU-Spitzenkandidat. Er könne sich aber auch Lösungen wie eine elektromagnetische Hochbahn für Berlin vorstellen. Die Anbindung zum kürzlich eröffneten Flughafen BER bezeichnete Wegner hingegen als „Desaster“.

Koalition mit Grünen denkbar, aber ohne Kreuzberger-Einfluss

Einen anderen Politikstil würde es mit einem Regierenden Bürgermeister Wegner zudem bei der Bildung geben. Mit ihm würde Berlin für Lehrkräfte etwa ein attraktiverer Arbeitgeber sein als bislang. Zudem sprach sich Wegner für eine klare Zuständigkeit bei Großprojekten wie dem Siemens-Campus oder dem Kaufhaus-Neubau am Hermannplatz aus. Derartige Großprojekte müssten von vornerein in der Hand des Senats liegen.

Auf denkbare Koalitionen nach der Abgeordnetenhauswahl antwortete Wegner ausweichend. Eine Zusammenarbeit mit AfD und Linke schloss er aus. Sicher sei, dass nicht einfach nur die CDU mit einer der derzeitigen Senats-Parteien ausgetauscht werde. „Diese Stadt braucht einen Politik-Wechsel“, sagte er. Grundsätzlich sei eine Zusammenarbeit mit den Grünen vorstellbar. Entscheidend sei dafür aber, dass der Kreuzberger Einfluss zurückgedrängt werde. „Eine Koalition mit Einfluss von Florian Schmidt und Dirk Behrendt kann ich mir nicht vorstellen“, betonte Wegner. Kreuzbergs Baustadtrat Schmidt stand zuletzt etwa wegen umstrittenen Wohnungsvorkäufen oder dem Umgang mit Investoren in der Kritik.

Im Bund hält Wegner wirtschaftspolitische Kompetenz für nötig

Zur Wahl eines Kanzlerkandidaten der CDU auf Bundesebene sagte Wegner, wegen der Folgen der Corona-Pandemie halte er derzeit Kompetenzen im Bereich Finanz- und Wirtschaftspolitik für wichtig. Die vereine vor allem Friedrich Merz in seiner Person.