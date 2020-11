„Botschafterin der Pflege 2020“ kommt aus der Charité

Berlin. Beim Deutschen Pflegetag in Berlin ist am Mittwoch der Deutsche Pflegepreis in fünf Kategorien verliehen worden. Zum dritten Mal stiftete dabei die BVUK-Gruppe den Preis „Botschafter/-in der Pflege“. Mit dieser Ehrung soll die Arbeit von Pflegekräften gewürdigt werden. Im Vorfeld waren Institutionen aus dem Pflegebereich eingeladen worden, Mitarbeiter als Preisträger zu nominieren.

Mit großer Einmütigkeit sprach sich die Jury dafür aus, den Preis an die Berliner Pflegerin Asuda Kaba zu vergeben. Die 51-Jährige arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der gastroenterologischen Station der Charité Berlin. Seit 14 Jahren ist sie zusätzlich als qualifizierte Praxisanleiterin in ihrem Bereich tätig und setzt sich für den Nachwuchs und die Integration internationaler Mitarbeiter ein.

Ausschlaggebend waren für die Jury besonders folgende Punkte: Asuda Kaba sei mit ihrer fachlichen Kompetenz Vorbild für die Auszubildenden sowie die ihr anvertrauten internationalen Fachkräfte. Sie habe zudem maßgeblichen Anteil daran, dass die gastroenterologische Station als eine der ersten „Willkommensstationen“ für internationale Pflegekräfte an der Charité etabliert werden konnte. Und: Parallel zu ihrer pflegenden Tätigkeit als examinierte Krankenschwester absolviere sie seit Oktober 2019 berufsbegleitend den Studiengang „Pädagogik im Gesundheitswesen“, um sich fachlich weiter zu qualifizieren.

Stefan Kühn, Mitglied der Geschäftsleitung der BVUK. Gruppe: „Frau Kaba ist eine würdige Preisträgerin. Sie wird nicht nur wegen ihrer angenehm-ausgeglichenen Art und ihrer hohen Kompetenz geschätzt, sondern sie kümmert sich mit hohem Einsatz um den Nachwuchs sowie – in Zeiten des Fachkräftemangels – um die nachhaltige Integration ausländischer Pflegekräfte. Darüber hinaus strebt sie zielgerichtet nach fachlicher Weiterbildung, wie das jüngst aufgenommene Pädagogikstudium belegt.“

Der Preis ist mit einer zehntägigen Urlaubsreise in einem Gesamtwert von 4000 Euro verbunden.