Coronavirus-Newsblog in Berlin: 1554 neue Infizierte, 12 weitere Todesopfer

1.49 Uhr: Müller zu Corona - Impfungen in Berlin zuerst für Risikogruppen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat angekündigt, dass es bei der Vergabe eines Corona-Impfstoffes in der Hauptstadt eine Prioritätenliste geben wird. Weil der Impfstoff erst nach und nach zur Verfügung stehen werde, würden zunächst besonders gefährdete Menschen versorgt sowie spezielle Berufsgruppen wie Ärzte, Polizisten und Feuerwehrleute, sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“. „Da wird es eine Prioritätenliste geben.“

Bereits im Dezember werde es in Berlin eine entsprechende Infrastruktur geben, so dass pro Tag 20.000 Menschen geimpft werden können, erklärte Müller. Dazu seien unter anderem mehrere dezentrale Impfzentren geplant. Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, dass es zu Beginn des kommenden Jahres sechs Impfzentren geben werde. Die Standorte stünden bislang noch nicht fest. Müller sagte, durch eine Impfung könne wieder Sicherheit und mehr Normalität im Alltag zurückgewonnen werden.

Die neuen Corona-Maßnahmen im November verteidigte Müller. Er verwies darauf, dass Politiker aus der Erfahrung lernten und ein „ständiges Herantasten an den richtigen Umgang“ mit dem Virus notwendig sei. Natürlich seien in der Vergangenheit auch Fehler gemacht worden, so Müller.

20.26 Uhr: 1554 neue Corona-Fälle in Berlin - 12 weitere Menschen sterben

In Berlin hat die Gesundheitsbehörde am Dienstag 1554 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 42.014. Davon gelten 25.767 Menschen als genesen. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 12 auf nun 313.

Das aus drei Warnhinweisen bestehende System der Berliner Corona-Ampel zeigt weiterhin einmal Rot. Diese oberste Stufe geht zurück auf einen aktuellen Wert von 192,6 bei der Zahl der Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten lag am Montag bei 21,4. Bei der kritischen Marke von 25 Prozent würde diese Ampel von nun Gelb ebenfalls auf Rot wechseln. Der R-Wert sank auf 0,88 und liegt damit weiter deutlich im grünen Bereich. Damit wird angezeigt, wie viele Menschen durchschnittlich von einem Erkrankten infiziert werden.

