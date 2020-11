Berlins Finanzen trotz Corona-Krise stabil

Finanzsenator Matthias Kollatz kann zufrieden sein: Die Kreditaufnahme in Höhe von 6,6 Milliarden Euro führt nicht zu einer Notlage.

Berlins Finanzen sind trotz der Herausforderungen durch die Corona-Krise stabil. Das geht aus dem aktuellen Stabilitätsbericht hervor, den der Senat am Dienstag beschlossen hat. Alle Finanzkennzahlen sind unauffällig, heißt es in dem Papier, das Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) vorgelegt hat.

„Der aktuelle Bericht zeigt deutlich, dass der beschrittene Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre notwendig und erfolgreich war“, sagte Kollatz. „Diese großen Anstrengungen zahlen sich jetzt aus.“ Bis auf den Schuldenstand lägen alle zentralen Haushaltskennziffern im geforderten grünen Bereich. Es deute auch nichts darauf hin, dass der Haushalt aufgrund von coronabedingten Belastungen in Notlage gerät.

Die Corona-Krise hat – nicht nur in Berlin – einen dramatischen Einbruch der Konjunktur und damit der Steuereinnahmen zur Folge. Nach aktuellen Prognosen kann Berlin mit Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen von rund 21,7 Milliarden Euro im laufenden Jahr und rund 23,1 Milliarden Euro für 2021 rechnen. Gegenüber dem ursprünglichen Doppelhaushalt 2020/2021 beträgt das Minus rund 4,5 Milliarden Euro – 2,4 Milliarden für 2020 und zwei Milliarden Euro für 2021. Um die Verluste abzufedern, will Rot-Rot-Grün 6,6 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Das entspricht dem Betrag, den Berlin in den vergangenen Jahren der Konsolidierung abgebaut hat.

Rechnungshof kritisiert Kreditaufnahme

Der Berliner Rechnungshof hatte jüngst kritisiert, dass die Koalition einen Teil der Schulden quasi auf Vorrat aufnimmt, ohne den konkreten Bedarf zu begründen. Auch der angedachte Tilgungszeitraum von 27 Jahren sei viel zu lang, monierten die Kassenprüfer. Derartige Kreditaufnahmen müssten in fünf bis zehn Jahren getilgt werden.

Erstmals ist in diesem Jahr die Einhaltung der Schuldenbremse Teil des Stabilitätsberichts. „Dass die Berichterstattung zur Schuldenbremse gleich mit der Corona-Pandemie zusammenfällt, ist ein echter Härtetest“, sagte Kollatz. Trotz der Corona-Kredite hält Berlin dem Bericht zufolge die Vorgaben der Schuldenbremse ein.

Berlin ist verpflichtet, dem Bund gegenüber einmal jährlich Auskunft über die Eckdaten der Finanzen zu geben, um mögliche finanzielle Notlagen frühzeitig zu erkennen und gegensteuern zu können.