Samariterkiez in Berlin Friedrichshain: Poller allein helfen nicht

Vor 15 Monaten kamen Baustadtrat Florian Schmidt und Vertreter einer Anwohnerinitiative, die für Verkehrsberuhigung kämpft, zum morgendlichen Einbau von Pollern in den Samariterkiez. Der wütende Streit in der Nachbarschaft über Autosperren und Verkehrsführung hält seitdem an. Die Ende September abgeschlossene Anwohnerbefragung ist jetzt ausgewertet. Das Bezirksamt versteht sie als Auftrag, das Wohnviertel noch kompromissloser von Autoverkehr zu befreien.

Das ist jetzt geplant:

Für das gesamte Wohnviertel gilt zukünftig: Durchgangsverkehr verboten – Anlieger frei.

Entsprechende Schilder kommen an die Zufahrtsstraßen.

Für die Sicherheit von Fußgängern und zur Reduzierung des Tempos von Autofahrern werden an Einmündungsbereichen der umliegenden Hauptstraßen Gehwegvorstreckungen eingezogen.

Auf Nebenstraßen mit Tempo 10 kommen Bodenschwellen.

Für die Proskauer Straße wird Tempo 30 geprüft.

Anwohner und Gewerbetreibende konnten sich in August und September bei einer Onlinebefragung durch das Kiezbüro zu den bisherigen verkehrsberuhigenden Maßnahmen wie Pollern, Bodenschwellen und den Folgen der neuen Verkehrsleitung äußern. Die Pollergegner im Kiez haben sich in der „AG Verkehr & Vernunft“ organisiert.

Aktivist Oliver Mummer bemängelt jetzt erhebliche Schwächen der Befragung. Nur 312 der 8500 Anwohner hätten sich beteiligt. Ältere Nachbarn, die der Autonutzung eher positiv gegenüber stünden, seien nicht internetaffin genug, um bei der Befragung mitzumachen. Und obwohl ein Feuerwehrfahrzeug bereits zwischen Pollern stecken geblieben war, seien neue Probleme wie Rettungswege und erschwerte Anfahrt für gehbehinderte Menschen nicht thematisiert worden.

Samariterkiez - „Das hätte man schon probieren sollen“

Dem hält Gerd Schmitt vom Kiezbüro entgegen, es sei im Viertel plakatiert worden, dass man auch in der Nachbarschaftseinrichtung unter Anleitung einen Kommentar online hinterlassen konnte. Für eine Postwurfsendung, die alle im Kiez über die Befragung informiert hätte, fehlte allerdings das Geld. Schmitt äußerte Zweifel, dass nun Schilder reichen, um Durchgangsverkehr aus dem Viertel zu verbannen. Aktivist Mummer indes begrüßt den Versuch, den Verkehr im Kiez durch Schilder draußen zu halten. „Das hätte man schon probieren sollen, bevor man dort mit Brachialmaßnahmen wie Pollern daherkommt.“

Onlinebefragung rund um die Samariterstraße: Gerd Schmitt vom Kiezbüro

Foto: Patrick Goldstein

Im Abschlussbericht des Bezirksamts werden Ergebnisse einer Verkehrszählung aus dem September genannt. Sie zeigen einen erheblichen Rückgang des Durchgangsverkehrs in Stoßzeiten. Lag der Anteil am Gesamtverkehr 2018 zwischen elf und 48 Prozent, waren es im September 2020 null bis 22 Prozent. Nur im nördlichen Abschnitt der Samariterstraße stieg der Durchgangsverkehr um sechs Prozent.

Für den Chef des Straßen- und Grünflächenamts Felix Weisbrich ist es eine positive Überraschung der Zählung, dass es nur an einer Stelle zum Anstieg kam. „Wir hatten eine andere Dynamik erwartet“, sagt Weisbrich.

„Ewiggestrige Zeitgenossen“

Auch der jetzt vorgelegte Abschlussbericht konnte Online kommentiert werden. Die Mehrheit zeigt sich einverstanden mit den Schlussfolgerungen und Plänen des Bezirksamts. Auf beiden Seiten gab es jedoch auch Widerspruch. Teilnehmer „Lopez“ etwa schrieb: „Wir sollten in größeren Dimensionen denken und nicht auf ein paar ewiggestrige, nur an sich denkende, am Auto festhaltende Zeitgenossen, die - gerade im Samariterkiez - eine Minderheit darstellen, Rücksicht nehmen.“ Er fordert „harte Maßnahmen“: Statt Bodenschwellen sollten „Kreuzberger Kissen“ verlegt werden, zudem gelte es, mehr Poller aufzustellen und Straßen zu Sackgassen umzuwandeln, so dass Aus- und Einfahrt in den Kiez gar nicht erst möglich seien.

Sperrengegner „Bernplay“ dagegen will den Abbau von Pollern und Bodenschwellen. „Die Situation, dass Fahrradfahrer weiterhin fröhlich die Fußgänger auf den Gehwegen gefährden, wird nirgends aufgeführt“, kritisiert er. Als ältere Anwohnerin schreibt „Dagmar1“: „Ich finde den Bericht nicht sehr aussagekräftig, da meine Altersgruppe fast nicht vertreten ist.“ Seit Verlegung von Bodenschwellen gebe es durch die Müllabfuhr „starke Erschütterungen und Lärm“. Und: „Die Poller haben nichts geändert, dass man auf den Fußgängerweg von Fahrradfahrern belästigt wird“, schreibt sie.

Sonst werden weitere Poller aufgestellt

Anwohner beider Lager betonen das Problem, dass Autofahrer seit Ankunft der Poller im August 2019 in der Bänschstraße einen „U-Turn“ machen, um die Sperren zu umfahren. Für den Fall, dass Verbotsschilder an der Einfahrt zum Viertel nicht helfen, will das Bezirksamt auf bewährte Methoden zurückgreifen: Dann werden weitere Poller aufgestellt.