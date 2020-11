Corona in Berlin: Rund 1000 Lehrer und 450 Schüler nicht in Schulen

Wegen der Pandemie unterrichten einige Lehrer nicht an den Schulen - auch 450 Schüler können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.

450 Schüler können berlinweit nicht am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen, weil das gesundheitliche Risiko für sie oder enge Familienangehörige zu groß ist. Sie werden per digitalem Fernunterricht zu Hause unterrichtet. Das ergibt sich aus der Antwort der Senatsbildungsverwaltung auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Thomas Seerig. 134 dieser Schüler besuchen die Grundschule, 125 Sekundarschulen. Die meisten Kinder und Jugendlichen im Homeschooling wurden in Neukölln (67) und Tempelhof-Schöneberg (64) gemeldet.

Die meisten Pädagogen fallen in Reinickendorf aus

Auch nach den Lehrern, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht vor Ort einsetzbar sind, hatte der FDP-Abgeordnete gefragt. Die Antwort ist weniger eindeutig, weil hier die Angaben nicht in Personen, sondern in VZE-Einheiten erfolgen – Vollzeiteinheiten. Allerdings arbeiten viele Pädagogen nicht in Vollzeit. Wenn also in Berlin 918 VZE-Lehrkräfte aufgrund der Zugehörigkeit zur Risikogruppe nicht einsetzbar sind, dann sind das rund 1020 Lehrer, die tatsächlich nicht vor Ort sein können. Darin sind auch die beruflichen Schulen eingerechnet. Alle aktuell veröffentlichten Zahlen wurden noch vor den Herbstferien erhoben. Die meisten Pädagogen fallen im Bezirk Reinickendorf für den Präsenzunterricht aus, dort sind es rund 130 Lehrer, gefolgt von Tempelhof-Schöneberg mit etwa 100.

Von 9500 Tablets sind nur 5937 in Betrieb

Außerdem stellt sich heraus, dass von 9500 Tablets, die vor den Sommerferien für Berlins „bedürftige Schüler“ angeschafft wurden, aktuell nur 5937 in Betrieb sind. Das ergibt sich aus einer Antwort der Senatsbildungsverwaltung auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Mario Czaja. Auf die Morgenpost-Frage, was mit den restlichen 3500 Geräten sei, heißt es aus der Bildungsverwaltung: „Bei den Geräten, welche aktuell in Benutzung sind, handelt es sich um Geräte, welche sich in den letzten vier Tagen beim zentralen Mobile-Device-Management über das Internet gemeldet haben.“ Da momentan an fast allen Schulen Präsenzunterricht gilt, seien die anderen Geräte nicht aktiv.