Dass Tschetschenen inzwischen offen in Neukölln agieren, werten Ermittler als Kampfansage an arabische Familienclans. Anders könne man die Attacke auf einen Spätkauf an den Wildenbruchstraße, der dem Einflussbereich von Familie R. zugerechnet wird, am vergangenen Sonnabend nicht interpretieren.

„Tschetschenen drängen mit Macht ins Drogen-Geschäft“, schreibt ein Beamter, der sich damit auskennt. Auch in Charlottenburg-Wilmersdorf beobachte man erhöhte Aktivitäten. Tschetschenen würden Läden, die arabischen Clans zugerechnet werden, beschatten.

Tschetschenen zeigen hohe Gewalt- und Tötungsbereitschaft

Innerhalb der Organisierten Kriminalität (OK) gelten tschetschenische Banden mit als am schnellsten wachsende Gruppierung. „Vor dem Hintergrund ihres auf extremer Gewaltanwendung und Abschreckung basierenden Vorgehens und dem starken Streben, ihren Einfluss in alle Richtungen auszubauen, haben tschetschenische OK-Gruppierungen in den letzten Jahren ihren Einfluss hier merklich ausgeweitet und dadurch zunehmend an Relevanz gewonnen“, heißt es in einem Lagebild des Berliner Landeskriminalamtes.

Exemplarisch wird ein Fall aus dem August 2018 im Märkischen Viertel genannt. Nach einem missglückten Schlichtungsgespräch zwischen zwei rivalisierenden tschetschenischen Gruppen stürmte eine davon ein Kulturzentrum und feuerte mindestens 20 Schüsse ab. Der Vorfall zeige „neben der uneingeschränkten Gewalt- bis hin zur Tötungsbereitschaft auch die absolute Gleichgültigkeit gegenüber unbeteiligten Personen“.

Verbindungen zur islamistischen Szene

Tschetschenische Banden spielen seit Jahren eine Rolle im kriminellen Milieu der Hauptstadt. In dem Bereich gebe es sichtbare Gewalt, hieß es vor einem Jahr im Zusammenhang mit dem Lagebild des LKA zur Organisierten Kriminalität.

„Die russisch-eurasische OK, das ist eine harte Nuss“, sagte damals der zuständige Abteilungsleiter Sebastian Laudan. Bei fast der Hälfte der 59 großen Ermittlungskomplexe zum Thema Organisierte Kriminalität ging es um Rocker, Tschetschenen oder Mitglieder arabischstämmiger Großfamilien, die vor allem aktiv sind im Drogenhandel, der Zwangsprostitution und Schutzgelderpressung. In dem Lagebild warnen die Autoren auch, dass zum Teil Verbindungen zur islamistischen Szene bestehen würden.

Innenexperten wie Marcel Luthe (parteilos) fordern daher auch eine Reform bei der Betrachtung der OK. „Wir müssen endlich polizeilich Islamismus und OK gemeinsam betrachten und Erkenntnisse strukturiert zusammenführen. Derartige kriminelle Strukturen verstehen sich vormittags als Scharia-Polizei und betreiben nachmittags Drogen- und Menschenhandel“, so Luthe.

Tschetschenische Banden sind hochgradig organisiert

Was Tschetschenen von arabischen Clans unterscheidet, ist ihre Brutalität. Durch mehrere Kriege mit Russland sind Tschetschenen kampferprobt. Zwar sind ihre Familien kleiner als die der großen arabischen Clans. Tschetschenische Gruppen gelten aber als hochgradig organisiert und in ganz Europa vernetzt.

Einen Hinweis darauf liefert die Tatsache, dass ein Teil der Angreifer auf den Spätkauf in Neukölln aus Magdeburg angereist sein soll. Einer der Tatverdächtigen liegt in einem Berliner Krankenhaus. Gerade Magdeburg gilt als ein Zentrum der tschetschenischen OK.

Zuletzt standen dort Anfang des Jahres drei Brüder wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht, weil sie eine Shisha-Bar im Zentrum der Stadt überfallen haben sollen. Einer der Tatverdächtigen hat denselben Namen wie einer der Verletzten in Berlin.

Insgesamt elf Männer bei drei Attacken innerhalb 24 Stunden verletzt

Der SPD-Politiker Tom Schreiber fordert daher, dass solche Phänomenbereiche noch stärker länderübergreifend betrachtet werden müssen. „Wir sprechen hier über hybride OK. Das Landeskriminalamt muss strukturell und personell in die Lage versetzt werden, dass es auf die unterschiedlichen Phänomenbereiche reagieren kann“, sagte Schreiber.

Dazu gehöre zum Beispiel eine Mindestanzahl von Mitarbeitern in den Fachdienststellen. „Zusammenhänge müssen erklärt und ausgeleuchtet werden. Die Sache ist zu groß für Berlin, diese Banden agieren bundesweit“, so Schreiber weiter.

Die für Organisierte Kriminalität (OK) zuständige Abteilung im Landeskriminalamt (LKA) teilte unterdessen mit, dass man die drei Vorfälle in Neukölln und Gesundbrunnen vom vergangenen Wochenende an sich gezogen habe, um die Zusammenhänge zu prüfen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Insgesamt wurden bei den zwei Überfällen am Sonnabendabend in Neukölln und Gesundbrunnen sowie dem dritten Gewaltausbruch am Sonntagabend erneut in Gesundbrunnen elf Männer verletzt. Sechs Russen wurden festgenommen und wieder entlassen. Unter den Beteiligten waren auch „Mitglieder einer bekannten Großfamilie“, teilte die Polizei mit. Die Ermittler schauen nun voller Sorge auf die kommenden Tage.