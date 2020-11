Gericht bestätigt Schließung von Berliner Gaststätten

Leere Tische und Stühle stehen im Außenbereich einer geschlossenen Gaststätte in Berlin-Mitte. In ganz Deutschland hat ein vierwöchiger Teil-Lockdown begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Vorläufige Niederlage für Gastronomen und Künstler: Das Berliner Verwaltungsgericht sieht die Schließung ihrer Betrieb als rechtens an.

Berlin. Mehrere Berliner Gastronomen und Künstler sind mit Eilanträgen gegen die Schließung ihrer Lokale im November vorerst gescheitert. Das Verwaltungsgericht wies 22 Anträge am Dienstag zurück, wie ein Sprecher mitteilte. Die betroffenen Gaststätten bleiben damit zunächst geschlossen. Die Verordnung des Berliner Senats, mit der dieser die Schließung der Betriebe im November angeordnet hatte, beruhe „auf einer verfassungskonformen Rechtsgrundlage“. Das Verbot diene dem legitimen Ziel der Bekämpfung der Krankheit Covid-19, die sich insbesondere in Berlin in kürzester Zeit dramatisch verbreitet habe.

Corona in Berlin: Gegen Verordnung gingen rund 100 Eilanträge ein

Insgesamt waren gegen die Verordnung rund 100 Eilanträge eingegangen, knapp 80 davon von Gastronomen. Der aktuelle Beschluss gilt indes nur für 22 davon. Beschwerden kamen auch von einem Fitnessstudio und vom Schlosspark-Theater des Kabarettisten Dieter Hallervorden. Sie sahen sich vom Senat ungleich behandelt, weil etwa Friseurgeschäfte sowie der Einzelhandel weiterhin öffnen dürfen. „Warum dürfen Friseursalons öffnen und Bühnen müssen schließen?“, fragte Hallervorden in einem Beitrag, der am Montagabend in der RBB-„Abendschau“ gezeigt wurde. Die Gastronomen wiederum argumentierten, ihre Gaststätten seien keine „Treiber der Pandemie“.

Das wiesen die Richter jedoch zurück. „Die Aussage, Gaststätten trügen nicht wesentlich zur Verbreitung der Pandemie bei, sei nicht haltbar“, gab ein Gerichtssprecher den Beschluss der Kammer wieder. „Auch wenn das Robert Koch-Institut viele Ansteckungen auf den privaten Bereich zurückführe, ließen sich drei Viertel der Erkrankungen nicht mehr auf eine bestimmte Quelle zurückführen.“ In Neukölln, wo drei der Antragsteller ihre Gaststätten betrieben, liege die Inzidenz aktuell mit 332 Fällen pro 100.000 Einwohnern bundesweit sogar vorn.

Gegen diese Entscheidung können die Parteien Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einreichen. „Wir werden uns das in Ruhe ansehen und überlegen, ob wir Rechtsmittel zum Oberverwaltungsgericht einlegen“, teilte Anwalt Niko Härting mit. Er hatte die 22 Gastronomen vertreten.