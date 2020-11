So war die Wende wirklich: Jetzt sprechen Polizisten

So intim hat die Polizei noch nie auf die Einheit geblickt: Die Zusammenführung der Ost und West-Polizei wurde in der Vergangenheit schon aus mehreren Blickwinkeln betrachtet. Doch in der polizeihistorischen Sammlung ist nun einer hinzugekommen, den es bislang so noch nicht gab. Polizistin Ute Novakovic hat mehr als ein Jahr Polizeibeamte aus Ost und West interviewt und sie gefragt, wie es ihnen damals ging und wie sie die Zeit erlebten. Zum ersten Mal gewähren Polizeibeamte so einen detaillierten Einblick in ihren Alltag.

Ute Novakovic ist Präventionsbeamte in Prenzlauer Berg und hat ihre Kollegen interviewt.

Foto: Alexander Dinger In einer Sonderausstellung anlässlich 30 Jahre Wiedervereinigung werden auf zwölf Monitoren die Interviews, die Novakovic führte, gezeigt. Weil die Sammlung wegen der Corona-Pandemie derzeit geschlossen ist, wanderte die komplette Ausstellung nun ins Netz. Die Filme tragen Titel wie „Selbst Winken war verboten“, „Und plötzlich hat man die als Kollegen“, „Vom Gaucken und Auskleiden“ oder „Krawattenbinden für den Klassenfeind“. Selten äußern sich Polizisten so offen In den Filmen kommt es zu intimen Szenen von unschätzbarem Wert. Etwa in „Wenn nur einer die Nerven verloren hätte“. Darin gibt es eine Szene, in der die Berlinerin Christel Friedrich und der Polizist Andreas Schlüter im Streifenwagen sitzen. Das Auto fährt. Die Kamera wackelt. Beide sprechen über die Wiedervereinigung und die Proteste an der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg. Schlüter war damals schon Polizist bei der Volkspolizei. Friedrich stand mit ihrem Sohn auf der Seite der Protestierenden. „Waren Sie damals hier auch im Einsatz“, fragt Friedrich den Polizisten Schlüter. Der nickt. „Haben Sie etwa meinen Sohn geschlagen?“, fragt sie. „Nö hab ick nich“, antwortet Schlüter. „Dann ist ja gut“, antwortet Friedrich. Die Kirche war in der DDR ein Treffpunkt für Oppositionelle. Ab dem 2. Oktober 1989 war sie Tag und Nacht geöffnet. Es fanden Mahnwachen statt. Vor der Kirche standen sich Oppositionelle und Volkspolizisten gegenüber. Es gab Verhaftungen. Polizeihistorisches Museum Berlin: Die Liebe kommt mit der Zeit Polizeihistorisches Museum Berlin: Die Liebe kommt mit der Zeit Polizistin interviewte Kollegen mit Videokamera Novakovic ist Präventionsbeauftragte der Polizei im Abschnitt 15. Sie selbst ist seit 1993 bei der Berliner Polizei. Täglich höre sie so viele interessante Geschichten von ihren Kollegen, sagt sie. Doch irgendwann seien diese Geschichten weg, wenn sie niemand festhalte. Deshalb fing sie an, ihre Kollegen zu interviewen und die Gespräche auf Video festzuhalten. Das war lange bevor es die Idee zu der Ausstellung überhaupt gab. Als man dann für die polizeihistorische Sammlung nach einer Idee für 30 Jahre Gesamtberliner Polizei suchte, schlug Novakovic ihre Video-Interviews vor. „Meistens werden die Verantwortlichen und Chefs gehört, aber seltener die einfachen Beamten, die damals unterwegs waren“, sagt Polizistin Novakovic. Anlass für ihre Idee sei die Pensionierung eines Kollegen gewesen, der erst vor der Wende und auch danach (im Osten und dann im Westen) Polizist gewesen sei, fast ausschließlich im Prenzlauer Berg. Drei seiner ehemaligen Kollegen trugen bei einer kleinen internen Feier alle Uniformen, in denen dieser Kollege im Laufe der Jahre seinen Dienst versah, augenzwinkernd auch die Uniform der Volkspolizei. „Das hatte eine starke Symbolik. Er war, wie so viele, Polizist in zwei Systemen“, sagt Novakovic. Polizeihistoriches Museum Berlin: Liebe geht durch den Magen Polizeihistoriches Museum Berlin: Liebe geht durch den Magen Sechs Stunden Material aufgenommen Viele ihrer Interviewpartner seien eher stille Leute seien, sie habe aber das Gefühl gehabt, dass die Polizisten viel zu erzählen haben. „Bei manchen Kollegen musste man nur reinpieken und sie haben gesprochen wie ein Wasserfall“, so Novakovic. Insgesamt hatte sie so sechs Stunden Material gesammelt. Vielen Beamten sei gar nicht bewusst gewesen, wie interessant ihre Geschichten seien, sagt Novakovic. Sie hätten es genossen, erzählen zu können. Beim Strukturieren der Aufnahmen half ihr der Leiter der polizeihistorischen Sammlung, Jens Dobler. Beim Schneiden der Videotrupp der Polizei. Herausgekommen sind authentische Gespräche. Beamten erzählen „frei von der Leber weg“. Die Gespräche klingen ehrlich, authentisch und zum Teil hemdsärmelig, aber nie glattgebügelt und nach Behördensprache. Und zuweilen sind die Filme auch bewegend und gehen unter die Haut. Etwa wenn der Polizist Michael Thurow zu Wort kommt. Auch er war damals an der Gethsemanekirche im Einsatz. Thurow ist inzwischen verstorben. Die Trauerfeier für ihn fand in eben jener Gethsemanekirche statt. Ein ehemaliger Volkspolizist, um den in der Oppositionellen-Kirche getrauert wird und zu dessen Trauergottesdienst Dutzende uniformierte Kollegen kommen, ist an diesem Ort keine Selbstverständlichkeit, wie auch Pfarrerin Jasmin El-Manhy berichtet. Protagonisten von damals treffen sich heute Dass das Projekt aber nicht nur Geschichte konserviert hat, sondern bis ins Heute Brücken baut, wurde bei der Eröffnung der Ausstellung sichtbar. Dort begegnete sich die Berlinerin Christel Schlüter, die Berlinerin aus dem Streifenwagen, und die Mutter von Michael Thurow, Brigitta Thurow, zum ersten Mal – und verabredeten sich zu einem Treffen bei Ute Novakovic. Die Ausstellung ist unter www.phs-berlin.de zu sehen.