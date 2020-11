Berliner Ämter erteilen weniger Baugenehmigungen

Berlins bezirkliche Bauaufsichtsbehörden haben von Januar bis September 2020 2482 Genehmigungen für Bauvorhaben im Wohn- und Nichtwohnungsbau erteilt. Das sind 13,7 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mit. Auf die Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt hat dies aber keinen Einfluss gehabt: Mit 15.414 (+0,6 Prozent) gemeldeten Wohnungen blieb die Anzahl auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Weniger Einfamilienhäuser und Dachgeschossausbauten

Aus der Statistik geht weiter hervor, dass die Wohnungen offenbar in immer größeren Projekten entstehen. So sind in Ein- und Zweifamilienhäusern lediglich 908 Wohnungen (–15,5 Prozent) entstanden und in Mehrfamilienhäusern 12.743 Wohnungen (+ sieben Prozent) geplant. Weitere 1594 Wohnungen werden infolge von Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden, etwa durch Dachgeschossausbauten und Nutzungsänderungen entstehen. Das sind 23,8 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die meisten genehmigten Wohnungen meldeten die Bezirke Treptow-Köpenick (2922) und Marzahn-Hellersdorf (2585), die wenigsten Reinickendorf (246) und Friedrichshain-Kreuzberg (453).

Senat rechnet bis Jahresende mit 20.000 genehmigten Wohnungen

„Die Anzahl der genehmigten Wohnungen bleibt stabil auf hohem Niveau“, sagte Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) der Berliner Morgenpost. „Im Geschosswohnungsbau konnten wir im Vergleich zu 2019 sogar noch mal zulegen. Das ist eine gute Botschaft für die Mieterinnen in unserer Stadt“, so Scheel weiter. Seine Verwaltung gehe davon aus, dass die nötigen 20.000 Baugenehmigungen, die für den benötigen Neubau pro Jahr erforderlich seien, 2020 erreicht werden.

Kritik kam dagegen von FDP und CDU. „Mit den neuen Berliner Baugenehmigungszahlen kann und wird die Hauptstadt den hohen Bedarf an Wohnraum nicht decken können“, so Stefan Förster, Sprecher für Bauen und Wohnen der FDP-Fraktion. Enteignungsfantasien, Mietendeckel sowie der Rückkauf von Bestandswohnungen würden verhindern, dass die Stadt bis 2030 die so dringend benötigten 194.000 Wohnungen auch nur annähernd realisieren können. “ Ganz ähnlich äußerte sich auch Christian Gräff, Sprecher für Bauen und Wohnen der CDU: „Rot-Rot-Grün verschließt sich den Problemen unserer Stadt und lässt die Berliner im Stich.“