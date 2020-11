Parteien Giffey in Neukölln für Abgeordnetenhauswahl nominiert

Berlin. Der SPD-Vorstand in Berlin-Neukölln hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey als Kandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im nächsten Herbst nominiert. Für den Wahlkreis Rudow führt sie die Liste zur Abgeordnetenhauswahl an, wie der Kreisvorstand am Dienstag mitteilte. Die SPD Neukölln sichere allen Kandidaten volle Unterstützung zu. Die nächste Kreisdelegiertenkonferenz solle die Nominierung bestätigen.

Giffey gilt als mögliche Nachfolge-Kandidatin für den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Ende November kandidiert sie zusammen mit SPD-Fraktionschef Raed Saleh als neue Doppelspitze des SPD-Landesverbandes.

Die 42-Jährige muss derzeit um ihren Doktortitel fürchten. Die Freie Universität überprüft ihre Promotion, weil Giffey in ihrer Doktorarbeit Textpassagen fremder Autoren übernommen haben soll, ohne dies kenntlich zu machen.