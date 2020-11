Berliner Senat berät über Schnelltests und die Corona-Ampel

Zwar gibt es Fortschritte bei der Arbeit an einem Impfstoff gegen die Seuche. Doch noch hält die zweite Welle an. Berlins Landesregierung berät über das weitere Vorgehen.

Berlin. Der Berliner Senat berät am heutigen Vormittag (10.00 Uhr) ein weiteres Mal über die Corona-Pandemie und die weiter steigenden Infektionszahlen. Neue Maßnahmen oder Verschärfungen der aktuellen Infektionsschutzverordnung sollen einer Senatssprecherin zufolge aber nicht beschlossen werden.

Nach Informationen des "Tagesspiegels" soll das Corona-Behandlungszentrum bis Mai nächsten Jahres auf dem Messegelände bleiben. Das gehe aus einer Besprechungsvorlage der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hervor. Demnach solle die Notklinik bleiben, bis eine ausreichende Zahl von Berlinern gegen das Coronavirus geimpft sei.

Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, gilt ein Teil-Lockdown seit Montag vergangener Woche. Seitdem sind auch in Berlin zum Beispiel Museen, Theater, Konzerthäuser und Schwimmbäder geschlossen. Zunächst soll abgewartet werden, welche Auswirkungen diese Maßnahmen haben.

Auch Gaststätten mussten schließen, dagegen sind knapp 80 Gastronomen vor das Verwaltungsgericht gezogen. Es könnte am Dienstag die ersten Beschlüsse über einige der insgesamt rund 100 Eilanträge verkünden. Das Verbot eines Konzerts hatte das Gericht in der vergangenen Woche bestätigt.

Auf der Senats-Tagesordnung stehen gleich mehrere Themen im Zusammenhang mit der Pandemie. Die Gesundheitsverwaltung will über Schnelltests informieren. Dabei geht es um Details, etwa, wie viele bald zur Verfügung stehen, wie sie verteilt werden sollen und wer sie nutzen darf. Ein Beratungsthema ist außerdem die Berliner Corona-Warn-Ampel, an der es mehrfach Kritik gegeben hat. Ein Punkt, der diskutiert werden soll, ist die Aussagekraft der sogenannten Reproduktionszahl. Dieser R-Wert gibt an, wie viele andere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Der Senat will sich mit der Frage befassen, ob es bessere Alternativen gibt.