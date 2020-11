Corona in Berlin: Wie Kitas Laternenfeste retten wollen

Für viele Kinder ist der Martinstag jedes Jahre etwas ganz besonderes. Schon Wochen vorher basteln sie in ihren Kitas oder auch zu Hause bunte Laternen aus Papier, mit denen sie dann aufgeregt am 11. November mit ihren Familien und Freunden um die Häuser und singen. Damit diese Tradition trotz coronabedingter Einschränkungen auch in diesem Jahr kann, haben Berliner Kindertagesstätten und Kirchengemeinden einige Alternativen zu den großen Laternenumzügen organisiert.

„Wir wollten nicht, dass die Kinder das Martinsfest ganz missen müssen“, sagt Josiette Honnef, Geschäftsführerin vom Kinderland in Charlottenburg. Deshalb wollen sie und ihr Team nur in kleinen Gruppen von zwölf bis 20 Kinder am kommenden Mittwoch um die Häuser zu ziehen. Das traditionelle Teilen von Weckmännchen sei jedoch in diesem Jahr wegen des Infektionsrisikos schwierig. „Für die Kinder ist es denke ich am wichtigsten, dass sie ihre Laternen basteln können“, so Honnef. „Kinder sind, was das angeht, sowieso sehr flexibel und begeisterungsfähig.“ Schwieriger sei hingegen für die Eltern. Während sie in den letzten Jahren auch immer mitgelaufen seien, müssten sie in diesem Jahr darauf verzichten, damit das Infektionsrisiko so gering wie möglich gehalten wird.

Statt Umzug hängen leuchtende Laternen in den Fenstern

Auch die Pädagogen vom Kindergarten am Schloss Charlottenburg haben notgedrungen umdisponiert: An den Fenstern der Einrichtung an der Eosanderstraße werden am kommenden Mittwoch die selbstgebastelten Laternen der Kinder aufgehängt und jeder der daran vorbeigeht soll dann bestaunen können, wie schön sie leuchten, so Leitungsassistentin Anke Hoppe.

Gegen Martinsumzüge dieser Art hat Detlef Wagner (CDU), dem Gesundheitsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, nichts einzuwenden. „Gerne können Martinsumzüge, zwar in kleinem Rahmen und unter gewissen Voraussetzungen, stattfinden“, so Wagner. Auch Kirchengemeinden dürften in kleinem Rahmen und unter Einhaltung der Hygieneregeln Martinsumzüge veranstalten. Denn auch nach der aktuellen Infektionsschutzverordnung sind solche Veranstaltungen zu religiösen Zwecken erlaubt.

Berliner Dom macht virtuelles Martinsspiel

Viele Berliner Kirchengemeinden verzichten hingegen in diesem Jahr gänzlich auf öffentliche Umzüge, weil ihnen die Infektionsgefahr schlicht zu groß ist. „In den letzten Jahren ist immer der halbe Stadtteil gekommen, also rund 350 Menschen, das ist einfach zu viel“, sagt Andreas Komischke, Pastoralreferent der katholischen Kirchengemeinde Herz Jesu in Alt-Lietzow. Deshalb müsse auch das an den Laternenumzug anschließende Martinsfeuer im Hof in diesem Jahr ausfallen. Nur der normale Gottesdienst wird abgehalten.

Auch die Verantwortlichen des Berliner Doms wollen in Zeiten von Corona nicht ganz mit der Tradition brechen. Dass, wie im vergangenen Jahr, mehr als 1000 Menschen vom Lustgarten in Mitte bis zum Gendarmenmarkt ziehen, mit Pauken, Bläsern und einem Pferd vorneweg sei zwar dieses Mal nicht möglich, aber das traditionelle Martinsspiel solle stattfinden – und zwar virtuell, wie der Pfarrer der Gemeinde, Michael Kösling, verrät. Das Video dazu wurde bereits vorproduziert und solle um dann am 11.11. um 11.11 Uhr auf der Homepage des Berliner Doms zu sehen sein. „Um die Tradition weiter fortzuführen, können die Familien danach ja auch trotzdem rausgehen und eigenständig durch ihr Viertel ziehen“, schlägt Kösling vor.

Überraschung am Kirchenzaun für die Kinder

Auch Matthias Lohenner, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde St. Markus in Friedrichshain hält einen großen Laternenumzug für das falsche Signal. „Es geht einfach nicht, dass immer gesagt wird, alle sollen zu Hause bleiben, und wir veranstalten dann einen großen Umzug.“ Um den Kindern dennoch eine kleine Freude zu bereiten, sollen am Martinstag ab 14 Uhr am Kirchenzaun Beutel hängen, gefüllt mit kleinen Überraschungen, die sich die Kinder dann mitnehmen dürfen.

Keine Alternative gibt es hingegen nach Angaben der jeweiligen Veranstalter für das Martinsfest auf dem Letteplatz in Reinickendorf, das Martinsfest am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg und den Martinsumzug im Britzer Garten in Neukölln. Sie alle eint jedoch die Hoffnung, dass sie schon im nächsten Jahr wieder ihre traditionellen Laternenumzüge veranstalten können.