Blutüberströmt sitzt der Mann am Sonntagabend auf dem Fußboden. Zuvor waren Dutzende Angreifer über ihn und seine Begleiter hergefallen. Videos aus der Tatnacht zeigen die Massenschlägerei vor dem S-Bahnhof Gesundbrunnen.

Das, was darauf zu sehen ist, setzt Berliner Ermittler in höchste Alarmbereitschaft. Denn die beiden schwer verletzten Opfer sind Tschetschenen, die Angreifer wahrscheinlich aus dem Umfeld einer bekannten Berliner Großfamilie. Die Befürchtung: Hier entsteht ein neuer Bandenkrieg.

Ein Teil der Angreifer soll aus Magdeburg angereist sein

Der Vorfall vom Sonntag hat eine Vorgeschichte. Am Sonnabend wurde ein Spätkauf an der Wildenbruchstraße in Neukölln überfallen. 30 Personen gingen mit Messern, Einrichtungsgegenständen und Wasserpfeifen aufeinander los. Drei Männer wurden mit zum Teil schweren Stichverletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Es gab mehrere Festnahmen. Mehrere Angreifer sollen Tschetschenen gewesen sein. In der Szene geht das Gerücht um, dass ein Teil der Angreifer extra aus Magdeburg angereist sein soll. Der Spätkauf wiederum soll zum Einflussbereich von Familie R. gehören. Das Haus ist eine der 77 beschlagnahmten Immobilien.

Anlass der neuen Serie: Ein Überfall auf diesen Spätkauf an der Wildenbruchstraße in Neukölln.

Foto: Alexander Dinger / Thomas Peise

Nur wenige Stunden später folgte die mutmaßliche Antwort. Am Hanne-Sobek-Platz am Gesundbrunnen gerieten wieder mehrere Männer aneinander. Zeugen gaben an, dass sich fünf Personen, die in einem Porsche mit offenen Türen saßen, gerade unterhielten, als sich drei Fahrzeuge näherten und zehn Personen ausstiegen und auf die Männer einschlugen und einstachen. Alle Insassen wurden verletzt, einer schwer.

Die Gegend in Gesundbrunnen ist hart umkämpft

Dazu muss man wissen, dass die Gegend in Gesundbrunnen hart umkämpft ist. Tschetschenische Banden, die auf dem Vormarsch sind, sollen schon Läden von Rockerclubs übernommen haben. Dass es nun auch zu ersten Übergriffen in Neukölln, dem Stammgebiet der Clans, kommt, ist eine neue Eskalationsstufe und Ausdruck der Verteilungskämpfe in der Stadt, sagen Szenekenner.

Schlägerei in Neukölln

Foto: Privat

„Wir haben schon länger mit derartigen Auseinandersetzungen zwischen arabischstämmigen Gruppierungen und Tschetschenen gerechnet, da letztere sich nicht mehr als Söldner anstellen lassen wollen, sondern selbst ein großes Stück vom Kuchen haben möchten“, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, der Morgenpost.

Dass sie eine bekannte arabische Großfamilie praktisch in den eigenen vier Wänden in Neukölln heimsuchen, zeige, dass sie keine Skrupel davor haben, den Kampf um lukrative Geschäftsfelder der Organisierten Kriminalität auf die Straße zu bringen, so Jendro weiter.