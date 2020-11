Doktor-Ärger für Franziska Giffey: Großteil der SPD steht hinter ihr

Berlins SPD muss wieder diskutieren. Wie halten wir es mit unserer künftigen Landesvorsitzenden und designierten Spitzenkandidatin, falls die Freie Universität Franziska Giffey in einem neuen Verfahren doch noch den Doktortitel entzieht? Bisher hat die Universität eine Rüge verhängt. Nach vielfacher Kritik nimmt sie nun die Prüfung wieder auf.

Dass mit dem möglichen Entzug des akademischen Titels die politische Laufbahn der Noch-Bundesfamilienministerin zwingend beendet wäre, meint kaum jemand in der Partei. Allerdings, so heißt es von einigen Sozialdemokraten, wäre der Entzug des Titels dann doch ein schwerwiegender Vorgang. Nachgewiesene Schummelei in der Dissertation könne die Glaubwürdigkeit der Kandidatin beschädigen.

Franziska Giffey kündigte an, im Falle eines Verlustes des Titels als Ministerin zurückzutreten

Schließlich poche Giffey in der Migrations- und Sicherheitspolitik darauf, dass sich alle an die Regeln halten müssten. Zudem habe sie angekündigt, im Falle eines Verlustes des Titels als Ministerin zurückzutreten; dann sei es schwierig, sie als Regierende Bürgermeisterin antreten zu lassen. Pläne, Giffey jetzt aktiv als Landesvorsitzende zu verhindern, gibt es jedoch nicht.

Solche Stimmen finden sich eher im Lager der immer noch Giffey-skeptischen Parteilinken und unter den Freunden des Noch-Landeschefs und Regierenden Bürgermeisters Michael Müller. Öffentlich äußern will sich von diesen Parteifreunden jedoch niemand.

Stellvertretende Landeschefin Iris Spranger: „Sie spricht die Sprache der Berliner“

Andere sehen die Lage anders. „Das ändert Null Komma Null an unseren Plänen“, sagte zum Beispiel die stellvertretende Landeschefin Iris Spranger. Man werde Giffey zur Landeschefin wählen und zur Spitzenkandidatin ausrufen. „Sie spricht die Sprache der Berliner“, sagte Spranger, „denen ist wurscht, ob sie einen Doktortitel hat.“

Auch ihre Landesvize-Kollegin Ina Czyborra, wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD im Abgeordnetenhaus, sieht das Thema eher als ein Problem der FU. Die Universität müsse mit der Neuauflage den Eindruck zerstreuen, sie hätten ein Gefälligkeitsgutachten gemacht. In der Bewertung von Giffeys Doktorarbeit habe sich bisher nichts geändert. „Die Frage, ob sie Spitzenkandidatin wird, sollte davon nicht abhängig gemacht werden“, sagte Czyborra.

An der Parteibasis spiele der Streit um die Doktorarbeit keine Rolle, versichern einige in der Partei, so wie die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF), Susanne Fischer: „Bei uns wird das nicht diskutiert.“ Sie persönlich glaube Franziska Giffey, dass sie die Arbeit „nach bestem Wissen und Gewissen“ angefertigt hat und sieht die Versäumnisse eher bei der Doktormutter und anderen Betreuern. Giffey selbst müsse nun entscheiden, wie sie mit der Lage umgehe.

Franziska Giffey: Sehe der Sache „gelassen“ entgegen

Die Ministerin sagte am Wochenende in der „Welt am Sonntag“ nur, sie sehe der Sache „gelassen“ entgegen. Weder sie noch der designierte Co-Landesvorsitzende Raed Saleh wollten sich am Montag weiter äußern.

Der wissenschaftspolitische Sprecher der CDU, Adrian Grasse, rechnet nicht mit einer schnellen Entscheidung der FU. Vor der Abgeordnetenhauswahl im nächsten Herbst sollte es aber schon passieren. „Sollte die Freie Universität Frau Giffey den Doktortitel entziehen, dann wird sie selbst wissen, was zu tun ist“, sagte Grasse. Aus Sicht des Politikwissenschaftlers Benjamin Höhne könnte es für Giffey (SPD) Vorteile haben, auf das Führen ihres umstrittenen Doktortitels zu verzichten. „Dann kann sie sich ganz auf ihre politischen Aufgaben konzentrieren. Das Verfahren an der Hochschule liefe dann zwar weiter, aber Giffey könnte das Thema der politischen Debatte entziehen.“