Gericht: Schulschließung gesamter Schule ist rechtens

Eine Schulschließung aufgrund einer „Sammel-Quarantäne-Anordnung gegenüber allen 600 Schülern sowie dem gesamten Personal einer Grundschule“ – wie jetzt an der Renée-Sintenis-Schule in Frohnau geschehen – ist rechtens. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren, das von einem Schüler initiiert wurde. Sein Argument: Eine „partielle Quarantäne der Infizierten“ hätte doch vollständig ausgereicht. Und wo es nicht eindeutig sei, könne man sich mit „verlässlichen Schnelltests“ helfen, die inzwischen „hinreichend zur Verfügung stünden“.

Die ganze Schulgemeinschaft wurde als Kontaktperson I eingestuft

Das Verwaltungsgericht sah das anders. Bei „Personen in relativ beengter Raumsituation oder schwer zu überblickender Kontaktsituation mit dem bestätigten Covid-19-Fall (z.B. Schulklassen, Gruppenveranstaltungen)“ sei es durchaus „rechtmäßig“, sie als „Kontaktperson I“ einzuordnen. Schwer zu überblicken? Genau das war an der Renée-Sintenis-Schule geschehen, nachdem in der ersten Schulwoche nach den Herbstferien eine Hort-Erzieherin trotz Symptomen zur Arbeit gegangen war. Sie wurde am Ende der Woche positiv getestet – genauso wie ein Mitglied der Schulleitung. Daraufhin wurde die komplette Schulgemeinschaft vom Gesundheitsamt als Kontaktperson I definiert. Bis einschließlich Donnerstag findet nun der Unterricht ausschließlich online statt.

Aber sollen zwei Personen wirklich einer ganzen Schulgemeinschaft gefährlich nahe gekommen sein, geht das überhaupt? „Wegen der hohen Gefahr durch das Virus gilt hinsichtlich der Ansteckungsgefahr ein abgesenkter Wahrscheinlichkeitsmaßstab“, argumentiert das Gericht. Sprich: Niemand kann das Risiko in so einer Situation, wo viele auf engerem Raum längere Zeit zusammensitzen, genau einschätzen.

„Schulen sind keine Hotspots“, lautet das Mantra der Senatsbildungsverwaltung

Doch genau diese Argumentation könnte nun zu neuen Klagen führen; denn Initiativen wie „Sichere Bildung Jetzt“ in Berlin werfen Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) ja gerade vor, die Gefahr der Virusansteckung in Schulen zu unterschätzen. „Schulen sind keine Hotspots“, lautet das Mantra der Senatsbildungsverwaltung. Und die Bildungsverwaltung räumt sogar ein, dass nicht immer komplette Lerngruppen bei einem Coronafall nach Hause geschickt werden, sondern oft nur die unmittelbaren Nachbarn auf der Schulbank. „Häufig werden nur direkte Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt“, sagte Martin Klesmann, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung (SenBJF) vor Kurzem. Und das, obwohl ein „aktueller Fall in der Lerngruppe“ nachgewiesen sei.

Masken sollen Ansteckungen verhindern - genauso wie regelmäßiges Lüften. Aber reicht das wirklich?

Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Trotzdem: Sorgen macht man sich in der Senatsverwaltung für Bildung wegen der aktuellen Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht. „Das ist eine Einzelfallentscheidung“, betont Sprecher Klesmann. Die Situation an der Frohnauer Grundschule sei eine besondere gewesen – „zwei exponierte Personen“ aus dem Schulpersonal, die beide unwissentlich infiziert waren, seien tagelang ohne Maske in Schule und Hort unterwegs gewesen. Dabei sei es zu einer Vielzahl „nicht mehr ermittelbarer infektionsrelevanter Kontakte“ gekommen, argumentiert das Gericht. Deshalb habe man in diesem Fall nicht anders handeln können, glaubt auch SenBJF.

Tatsächlich haben die Juristen der Senatsverwaltung für Bildung inzwischen das Problem erkannt, dass der Corona-Stufenplan für Berlins Schulen vor Gericht womöglich nicht standhalten wird. Darum soll alles schleunigst in eine Rechtsverordnung gebracht werden, um damit mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Daran arbeite man aktuell.

41.500 Tablets für sozial benachteiligte Schüler

Außerdem wurde bestätigt, dass 41.500 Tablets für Berlins sozial benachteiligte Schüler angeschafft werden. 40.000 davon werden mit 25,7 Millionen Euro aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes finanziert, weitere 1,3 Millionen Euro kommen dann aus Berliner Landesmitteln dazu. Die restlichen 1500 Geräte werden ausschließlich vom Land Berlin bezahlt.

Die Hauptstadt hat ja schon Erfahrung mit Tablets – 9500 wurden vor den Sommerferien an die Schulen geliefert, damit die an „bedürftige Schüler“ gehen. Allerdings rätseln viele Schulen noch über die Haftungsfrage – was passiert, wenn ein Gerät kaputt geht? Es wird ja nur von den Schulen an die Schüler verliehen.

In einer Eigenerklärung verpflichten sich Eltern bei der Abholung, „dass ich im Rahmen der gesetzlichen Regelungen für verursachte Schäden und den Verlust des Tablets aufkommen muss“. Gerade aus Brennpunkt-Schulen kommen nun Meldungen, dass Eltern von diesem Passus abgeschreckt werden. Sie trauen sich nicht, die Erklärung zu unterschreiben und das Gerät abzuholen, weil ihnen die finanzielle Verantwortung zu hoch ist.