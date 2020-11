Mietniveau lässt sich erstmals nicht mehr seriös ermitteln

Berlin. Auf dem Berliner Wohnimmobilienmarkt sind die Preise auch im Jahr 2020 in fast allen Teilmärkten gestiegen, wie aus dem am Montag veröffentlichten Immobilienpreisservice des Immobilienverbandes IVD Berlin-Brandenburg hervorgeht. Mit einer Ausnahme: „Für die Mieten in Bestandswohnungen können wir erstmals seit 15 Jahren keine seriöse Auswertung bieten“, sagt Katja Giller, Vorsitzende des Wertermittlungsausschusses des IVD Berlin-Brandenburg. Aufgrund der Mietendeckelung und der faktischen Aushebelung aller marktwirtschaftlichen Grundsätze habe man keine Neuabschlussmieten erheben können.

Um so krasser fallen die Unterschiede zu den Neubauwohnungen, für die kein Mietendeckel gilt, sowie zu den sogenannten Schattenmieten aus. Diese Miete, die bei Neumietverträgen neben der zulässigen „Deckelmiete“ verlangt wird, wird fällig, falls der Mietendeckel vor Gericht kippt. Die Schattenmiete wäre dann nicht nur künftig, sondern auch für den zurückliegenden Zeitraum seit der Anmietung nachzuzahlen.

„Wir haben bei der Preisermittlung festgestellt, dass die neben der Deckelmiete verlangte Miete teils absurd hoch ist, teils aber auch auffallend niedrig – die Entwicklungen gehen völlig quer“, so die Wertermittlerin weiter. Aufgrund der rechtlichen Unsicherheiten und der enormen Unterschiede seien die die Schattenmieten jedenfalls nicht zur Ableitung marktüblicher Mieten geeignet. Der IVD empfehle deshalb, zur Wertermittlung die im Jahr 2019 ausgewiesenen Mietpreise unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung fortzuschreiben.

Neubaumieten steigen um vier Prozent

Anders dagegen haben sich die Wohnungsmieten im nicht vom Berliner Mietendeckel betroffenen Neubau entwickelt. Mit 12,25 Euro in Standard- sowie 14 Euro je Quadratmeter in Vorzugslagen sind diese Mieten um 4,3 Prozent beziehungsweise 3,7 Prozent weiter gestiegen.

Auch im Bereich der eigengenutzten Wohnimmobilien waren weder ein Werteinfluss des Mietendeckels noch der Auswirkungen der Corona-Krise messbar, heißt es in dem Report weiter.

Die Wertentwicklung für Bestandsimmobilien in einfachen Lagen fällt mit plus 6,8 Prozent weiter deutlich positiv aus, wenn auch schwächer als in den Vorjahren (2019: 11,3 Prozent, 2018: 12,8 Prozent). Im Schwerpunkt kostet ein Quadratmeter Wohnfläche nun 3150 Euro. Auch in Vorzugslagen hat sich die Preisdynamik mit plus rund 5,5 Prozent etwas beruhigt (2019: 9 Prozent, 2018: 8 Prozent).

Die höchsten Preise für Wohnflächen werden wie in den vergangenen Jahren in den bevorzugten Wohnlagen von Mitte (5100 Euro pro Quadratmeter) und Charlottenburg (4700 Euro pro Quadratmeter) aufgerufen. Die niedrigsten Schwerpunktpreise finden sich in den Standardlagen in Marzahn-Hellersdorf (2700 Euro pro Quadratmeter) und in Spandau (2800 Euro pro Quadratmeter).

„Der Mietendeckel bestimmt derzeit den Berliner Wohnimmobilienmarkt. Auf dem Mietmarkt herrscht Chaos“, sagt Kerstin Huth, Vorsitzende des IVD Berlin-Brandenburg. Für Bestandswohnungen gelten staatlich verordnete Preise, parallel würden aber weiterhin Marktmieten vereinbart. „Am meisten profitiert der Berliner Wohneigentumsmarkt vom Mietendeckel. Vermieter veräußern ihre Wohnungen lieber, als Verluste durch das staatliche Preisregime hinzunehmen“, so das Fazit der IVD-Chefin.