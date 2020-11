Alba wieder auf Kurs: "Schritt in die richtige Richtung"

Berlin (dpa/bb) – Die Stimmung steigt beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin. "Die Intensität war wieder gut. Das war ein guter Schritt in die richtige Richtung", sagte Offensivmann Luke Sikma nach dem 79:66-Erfolg am Sonntag gegen die Fraport Skyliners. Drei Tage nach der deutlichen Heimpleite in der Euroleague gegen Barcelona gelang den Berliner der Liga-Start deutlich besser.

17 Tage konnte das Team nach sieben Corona-Fällen und anschließender Quarantäne nicht trainieren. Der Sieg gegen Frankfurt war bei der Formfindung enorm wichtig. "Man fühlt sich so langsam wieder besser", sagte Sikma. Zumindest reichte es für eine starke erste Hälfte. In der zweiten schwanden die Kräfte. "Hintenraus ist uns schon die Luft ausgegangen", räumte Nationalspieler Johannes Thiemann ein.

"Natürlich würden uns jetzt noch zwei Wochen Training gut tun", sagte Thiemann auch. Dafür bleibt aber keine Zeit. In der kommenden Woche stehen drei Auswärtsspiele in sechs Tagen an. "Deshalb müssen wir unsere Fortschritte auch über die Spiele erarbeiten", sagte Trainer Aito Garcia Reneses. Sikma rät, nicht zu weit in die Zukunft zu schauen. "Wir tun gut daran uns immer nur auf das nächste Spiel zu konzentrieren", sagte der US-Amerikaner.

Am Dienstag wird Alba sein erstes Pokalspiel gegen die Telekom Baskets Bonn (19.00 Uhr/Magentasport) nachholen. "Das wird ein Do-or-Die-Spiel und eine große Herausforderung", sagte Sikma. Die Rheinländer haben bereits gegen Braunschweig und Oldenburg gewonnen. Alba muss also siegen, um die Chance auf die Titelverteidigung zu wahren. Nur der Gruppensieger kommt weiter. "Da müssen wir uns in Bestform zeigen", sagte Thiemann.