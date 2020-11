Scholz und Müller informieren sich über Corona-Lage

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD) wollen sich heute Nachmittag über die Versorgung von Covid-19-Patienten an der Charité informieren. Sie wollten sich mit Vorständen des Universitätsklinikums austauschen, kündigte die Charité an.

In den vergangenen Tagen hatte die Zahl der Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung deutlich zugenommen. Planbare Eingriffe an vielen Berliner Krankenhäusern sollen wegen der Corona-Pandemie deshalb verschoben werden. Die Charité versorgt in Berlin vorrangig schwere Covid-19-Fälle.

Am Montagmorgen tagt zudem der Gesundheitsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Die Menschen in Deutschland starten in die zweite Woche des Teil-Lockdowns. Bis Ende November sind Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen geschlossen. Erlaubt sind nur Lieferdienste und Essen zum Mitnehmen. Theater, Opern, Museen und Kinos sind geschlossen. Auch Kontakte sind nur noch eingeschränkt erlaubt.