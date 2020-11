Union mit heiklem Pokal-Heimspiel: Absteiger Paderborn kommt

Berlin. Der 1. FC Union bekommt es in der 2. Runde des DFB-Pokals mit Bundesliga-Absteiger SC Paderborn zu tun. Für die Berliner ist es das erste Pokalheimspiel seit sieben Jahren und zudem ein brisantes Wiedersehen mit dem derzeitigen Tabellen-Vierten der 2. Liga. Das ergab die Auslosung am Sonntag.

Am 32. Spieltag der Vorsaison hatten die Eisernen mit einem 1:0 im Stadion an der Alten Försterei den eigenen Klassenerhalt gesichert und zugleich den Abstieg der Paderborner aus der Bundesliga besiegelt. Die Pokalpartie findet am 22. oder 23. Dezember statt.

"Wir freuen uns, dass wir endlich mal wieder ein Heimspiel im Pokal bestreiten dürfen. Gerade mit der Historie, die Steffen Baumgart beim 1. FC Union Berlin hat, ist das für alle Unioner ein schönes Spiel", kommentierte Union-Manager Oliver Ruhnert das Los. Der ehemalige Union-Stürmer Baumgart kommt wieder als Paderborn-Trainer nach Berlin. "Für uns wird es wichtig sein, alles abzurufen, um auch 2021 noch im Wettbewerb vertreten zu sein", ergänzte Ruhnert.