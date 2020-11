Tegel-Abschied: Ein Flug der ganz großen Gefühle

Berlin. Es gibt diese Momente, in denen man weiß: Diese Bilder werden in die Geschichte eingehen. Dazu gehören seit diesem Sonntag auch die denkwürdigen Minuten des Abschieds, den die Berliner dem letzten Flugzeug bereiteten, mit dem der Flughafen Berlin-Tegel seinen Betrieb endgültig einstellte. Um 15 Uhr nachmittags waren die Tegel-Fans zu Tausenden zu „ihrem” TXL geströmt. Winkend standen sie rund um das Terminal, an Zäunen, auf den Parkplätzen. Ein Bild, wie man es, wenn überhaupt, in früheren Zeiten bei der Landung beliebter amerikanischer Präsidenten oder Fußballmannschaften gesehen hatte.

Selbst Stefan Gumuseli, Deutschland-Chef von Air France, der unter den Passieren nach Berlin war, war sprachlos. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagte er sichtlich bewegt. Es war ein Flug der ganz großen Gefühle – Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte bei seiner Abschiedsrede den Ton gesetzt. Es sein ein Tag der Erinnerungen, voller Erinnerungen, das gelte auch für ihn persönlich, sagte Müller, der in Tempelhof aufgewachsen ist. Auch für ihn sei Tegel das Tor zur Welt gewesen, von dem man in die Ferne startete oder Freunde und Familie nach Reisen in Empfang nahm. Müller ließ sich viel Zeit auf dem Rollfeld, um den A320 und die Crews zu fotografieren, die den Flug AF1235 nach Paris fliegen sollte.

Die vielen Abschiedsbesucher waren eine Überraschung

Und er war nicht der einzige. So streng die Sicherheitsregeln auf Flughäfen sonst sind – für dieses Abschiednehmen war manches anders. Schon morgens hatten sich Gabi Schütze (62), Schichtleiterin der Luftsicherheit in der letzten Schicht und ihre Kollegen am geschlossenen Terminal C versammelt und noch mal schöne Erinnerungen ausgetauscht. „Ich habe Bill Clinton hier gesehen, Barack Obama, die deutsche Nationalmannschaft”, sagte sie. Sie alle hätten Tegel gern behalten, sagte Schütze, trotzdem war die Stimmung fröhlich: „Geweint haben wir gestern.“ Ab Montag arbeiten die Kollegen am BER – nur Gabi Schütze nicht, sie geht nach 34 Jahren in Rente. Dann verschwanden sie im Terminal – für ein letztes Mal.

Im Flugzeug selbst herrschte beim Start nachdenkliche Stille, als Pilot Christophe Ruch den A320 zu einer langsamen Ehrenrunde rund um das legendäre Sechseck-Terminal steuerte. Hunderte Flughafenmitarbeiter, Crews, Feuerwehr und Polizei standen Spalier und winkten. während hinter dem Tower die Sonne versank. Doch die wirkliche Überraschung für die Fluggäste waren doch die vielen Menschen rundherum.

Über den Wolken wurde die Stimmung dann lockerer. Dafür sorgten nicht nur einige emotionale Ansagen der Crew. Pilot Christophe Ruch erinnerte noch einmal daran, dass die Air France die erste Gesellschaft war, die am 2. Januar 1960 einen Linienflug von Tegel durchführte – und nun eben auch die Ehre des letzten Starts hatte. „Mit diesem Flug beenden wir 60 Jahre Fluggeschichte. Genießen Sie es.“ Die Crew gab sich Mühe, trotz Corona-Beschränkungen besondere Stimmung zu sorgen.

Einige Stewardessen trugen historische Uniformen aus den 1960er-Jahren. Sie waren eigens aus dem Air-France-Museum beschafft worden, das sehr anschaulich auch die vielfältige Beziehung der Fluggesellschaft zu Berlin erzählt. Einige Stewardessen flogen viele Jahre zwischen Frankreich und Berlin. Sonja Petrick-Schmalbruch war Account Manager Business Sales in Berlin. Zu Mauerzeiten arbeitete die Niederländerin für die Airline KLM – was bedeutete, dass sie jeden Tag über den Checkpoint Charlie nach Ost-Berlin zur Arbeit fuhr. Vor 15 Jahren kam sie zur Air France, nachdem KLM mit der Airline fusioniert wurde. „Als ich erfuhr, dass der letzte Flug von Tegel von Air France durchgeführt wurde, war klar, dass ich mit wollte.” So erlebte sie den Flug in der ersten Reihe. Besonders gefallen habe ihr die deutsch-französische Besatzung des Fluges – und der riesige Abschied der Berliner am Flughafen. „Das I-Tüpfelchen war die Fontäne.”

Es gab auf dem Flug auch einen glücklichen Gewinner – Hans-Joachim Bolle aus Berlin gewann einen Freiflug für zwei Personen zu einem weltweiten Ziel seiner Wahl, den die Air France verlost hatte. Er war überglücklich. „Ich habe noch nie etwas gewonnen – und dann gleich so etwas Besonderes”, bedankte er sich. Er sei aber auch sicher, was ihm Glück gebracht hatte, sagte Bolle der verblüfften Crew, und zog etwas aus seiner Reisetasche. „Ein Schokoherz von Air Berlin, das ich immer habe dabei – und die Bordkarte meines ersten Fluges von 1979 – natürlich von Tegel.“

Um 17.05 Uhr landete Flug AF1235 in Paris. Mit 15 Minuten Verspätung, die dem riesigen Abschied in Berlin geschuldet waren. Viele Passagiere blieben gleich auf dem Flughafen – wegen der coronabedingten Reisebeschränkungen flogen viele direkt zurück nach Berlin, auch, um Quarantäne oder einen Test zu vermeiden. Auf dem Rückflug wurden Fotos getauscht – und die Aufnahme des letzten Funkspruchs des Flugkapitäns: „Vielen Dank, es war uns eine Ehre. Vielen Dank.”

