Flughafen Tegel: „Es bleibt ein besonderer Ort“

Um 15.38 Uhr hob der Air-France-Flug AF1235 vom Boden in den Berliner Himmel ab – und beendete den Betrieb am Flughafen Tegel für immer. Schon vor dem Start kam es auf dem Rollfeld zur emotionalen Abschiedsshow. Hunderte Flughafenmitarbeiter nutzten die letzte Gelegenheit, dem Flughafen ,Auf Wiedersehen’ zu sagen.

Für ein Abschiedsfoto posierten unter anderem auch Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes und der Deutschlandchef von Air France, Stephane Gumuseli mit einem „#DankeTXL“-Schriftzug vor dem Flieger. „Wir möchten uns bedanken, den letzten Flug von Tegel mit der Air France stattfinden zu lassen“, sagte Gumuseli. „Wir hoffen, dass der Esprit von Tegel zum BER umziehen kann.“ Für Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup war es „selbstverständlich“, dass die Franzosen das Kapitel Tegel beenden sollten. Die Airline sei sehr eng verbunden mit der Geschichte Berlins. Air France war es auch, die vor 60 Jahren als erste Airline in Tegel gelandet war.

Feuerwehr-Dusche und Hubschrauberflüge als Ehrung

„Tegel hat durchgehalten“, sagte Engelbert Lütke Daldrup mit Blick auf die vergangenen Jahre. Es habe lange gedauert, den BER ans Netz zu bringen. „Tegel hat uns immer einen treuen Dienst erwiesen.“ Dabei habe der Flughafen die Belastungsgrenze lange überschritten. „Wir haben eine Kapazität von zehn Millionen Passagieren, wenn man die normalen Methoden anwendet“, sagte Lütke Daldrup. 2019 seien jedoch 24,2 Millionen Fluggäste abgefertigt worden. „Das war nur möglich, weil alle, die am Flughafen zusammen arbeiten, Großartiges geleistet haben.“ Nun werde der Airport „ein Stück normale Stadt“. Viele Menschen, die in der Einflugschneise den Lärm ertragen mussten, hätten auf diesen Tag lange gewartet. „Trotzdem hat Tegel dieser Stadt einen großen Dienst erwiesen“, so der FBB-Chef.

(Für online) Müller: „Tegel war für uns Berliner das Tor zur Welt“

Von einem „historischen Tag“, sprach Michael Müller. „Es ist ein Tag voller Emotionen und Erinnerungen, an dem vielen das Herz blutet.“ Müller erinnerte an die Blockade West-Berlins im Kalten Krieg. Neben Tempelhof müsse man diese Zeit auch mit dem Flughafen Tegel verbinden. Mehr in Erinnerung werde der Airport jedoch aus anderen Gründen bleiben: „Tegel war für uns Berliner das Tor zur Welt“, so Müller. Vielmehr noch als in Tempelhof sei man im Nordosten der Stadt zu seinen Reisen gestartet. Zur Wahrheit gehöre jedoch auch, dass der überlastete Airport kein Konzept für die Zukunft sei. Der Regierende Bürgermeister verwies darauf, was künftig auf dem Gelände entstehe, die neue Urban Tech Republic. „Es bleibt ein besonderer Ort. Das Tor zur Welt wird jetzt mit anderen Inhalten gefüllt.“

(Für online): Terminalleiterin knipst am Flughafen Tegel das Licht aus

Vor dem Start erwies die Bundespolizei mit einem Formationsflug dreier Hubschrauber rund ums Terminal Tegel die letzte Ehre. Als Höhepunkt entließ schließlich die Spalier stehende Flughafenfeuerwehr die Maschine mit Wasserfontänen zur Startbahn. Am Abend oblag es schließlich Katy Krüger, Leiterin des Terminalmanagements, mit einem symbolischen Schalterdruck zu sagen: Licht aus am Flughafen Tegel.