Randalierer werfen Farbbeutel und demolieren Autos

Berlin. Vermummte Randalierer haben in Berlin-Mitte Farbbeutel und Steine auf Häuser geworfen und zahlreiche Autoscheiben zerschlagen. Die Gruppe aus bis zu 20 Menschen zog am Samstagabend durch die Linienstraße und skandierte Parolen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte. "Der genaue Wortlaut war unverständlich und liegt uns daher nicht vor". Welchen Zweck die Randalierer verfolgten, war zunächst unklar.

Sie warfen demnach Farbbeutel und Steine gegen Fassaden und Läden. Aus der Gruppe heraus sollen Scheiben an mindestens elf Autos demoliert worden sein. Auch Rauchfackeln sollen angezündet worden sein. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen besonders schweren Landfriedensbruchs.