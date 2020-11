Das ist für den letzten Flug vom Flughafen Tegel geplant

Berlin. Nachdem am Sonnabend schon zehntausende Berliner von ihrem Lieblingsflughafen Abschied genommen haben - zum Schluss wurde auf dem Rollfeld sogar getanzt - und andere Fluggesellschaften ihre letzten Tegel-Flüge gefeiert haben, soll am Sonntag mit Flug AF1235 der Air France von Berlin-Tegel nach Paris Charles der wirklich allerletzte Flieger am Flughafen Tegel abheben - und eine Ära zu Ende gehen.

Mit der Air France verabschiedet sich jene Fluggesellschaft von TXL, die den Linienbetrieb des zweiten West-Berliner Innenstadtflughafens am 2. Januar 1960 auch eröffnet hatte. Der Air France kam die Ehre zu, weil der Tegel damals im französischen Sektor Berlins lag. Auf den Flughäfen im Westen der Stadt durften nur Fluggesellschaften der West-Alliierten landen. Bis dahin und auch bis dessen zu Schließung 2008 waren Linienflüge auf dem Flughafen Tempelhof abgewickelt worden. Dessen Landebahnen waren jedoch für die neueren und größen “Düsenflugzeuge”, wie sie damals genannt wurden, zu kurz.

Für Flug AF1235 ist ein Abschied mit allen Ehren geplant, wie es sich gebührt - wenn auch unter Corona-Bedingungen, weswegen eine große Party nicht geplant war. Angekündigt ist aber eine Wasserfontäne der Feuerwehr und ein Abschieds-Grußwort des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD). Angekündigt haben sich unter anderem auch Frankreichs Botschafterin in Deutschland, Anne-Marie Descôtes und Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup.

Mit dem Flug schließt das Kapitel der kommerziellen Luftfahrt am Standort Tegel. Den Anfang hatte vor über sechzig Jahren die Air France mit einer Lockheed Super Constellation aus Paris gemacht. Den Abschied macht an diesem Sonntag ein Airbus A320, der ebenfalls nach Paris fliegt. Viele Fluggäste werden am Abend direkt wieder zurückfliegen - die besonderen Tickets waren im Vorfeld mit mit Hinweis auf das historische Ereignis angeboten worden. Man habe sich für die Fluggäste einige “Überraschungen” überlegt, hieß es im Vorfeld. So soll die Maschine deutsche und französische Flaggen tragen. Spannung herrschte unter den Fluggästen, ob es eine besondere Route über Berlin geben würde. Etwa eine „Abschiedsrunde“, wie sie der letzte Flug der insolventen Air Berlin 2017 absolviert hatte - er flog die Form eines Herzens.

Vielleicht auch wegen der Corona-Beschränkungen war der Flug am Vortag noch nicht ganz ausgebucht. 400 Euro sollte der Hinflug Tegel-Paris samt Rückflug zum BER kosten.

Berlin nimmt Abschied vom Flughafen Tegel - die Bilder

Hunderte von Menschen sind schon am Samstagvormittag zum Flughafen Tegel gekommen, um sich noch einmal zwischen Tower und Terminal A umzusehen. Eine Woche nach Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER schließt Tegel an diesem Wochenende. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Abschied vom Flughafen Tegel Foto: Reto Klar / Funke Foto Services



Der Flug AF 1235 der französischen Fluggesellschaft Air France nach Paris CDG wird auf der Anzeigetafel des Flughafens Tegel als einziger Flug angezeigt. Mit dem Abflug von AF 1235 in Richtung Paris wird der Flughafen Tegel geschlossen. Foto: Soeren Stache / ZB

Der letzte Lufthansa-Flug von Tegel rollt zum Startfeld und wird dabei von der Flughafen-Feuerwehr mit einer Wasserfontäne verabschiedet. Foto: Fabian Sommer / dpa

Der letzte Lufthansa Flug der Airbus A350 Maschine von Tegel rollt zum Startfeld und wird dabei von der Flughafen-Feuerwehr mit einer Wasserfontäne verabschiedet. Der feierliche letzte Flug ist für den 8.11. geplant. Foto: Fabian Sommer / dpa

Mitarbeiter betrachten den letzten Lufthansa-Flug von Tegel aus. Foto: Fabian Sommer / dpa



Die Piloten des letzten Lufthansa-Flugs bereiten sich auf den Start vor. Foto: Fabian Sommer / dpa

Der Flughafen Tegel ist rot angeleuchtet. Foto: Fabian Sommer / dpa



Abschied vom TXL: Pilot Christophe Ruch sitzt im Cockpit

Pilot Christophe Ruch (42) wird beim besonderen Flug im Cockpit sitzen. Obwohl er die Strecke TXL-CGL seit 20 Jahren immer wieder geflogen ist, sei es natürlich etwas besonderes. Der Abschiedsflug sei eine große Ehre für ihn und seine Crew, sagte er der Berliner Morgenpost vor dem Abflug. “Ich bin wirklich glücklich und freue mich auf diesen Flug.” Auch die Berliner Morgenpost wird bei dem Flug mit an Bord sein und nachmittags berichten.

Nach dem Start des letzten Fliegers will Flughafenchef Lütke Daldrup dann im Namen der Flughafengesellschaft symbolisch den Schlüssel zum Flughafen TXL an den Regierenden Bürgermeister übergeben. Ebenfalls an der Schlüsselübergabe teilnehmen werden Gerry Woop, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Berliner Flughafen GmbH (BFG) sowie Staatssekretär für Europa in der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, und Philipp Bouteiller, CEO der Tegel Projekt GmbH, die die Nachnutzung des Flughafengeländes verantwortet. Um 19.45 Uhr sollte Katy Krüger, Leiterin Terminalmanagement bei der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, die Lichter des Flughafens Berlin-Tegel abschalten. Mit dem symbolischen „Licht aus“ enden dann mehr als sieben Jahrzehnte Luftfahrtgeschichte in Tegel.