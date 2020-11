Leserfrage: Wir möchten ein Haus auf Erbpacht ist kaufen. Allerdings ist der Verkäufer nicht der Besitzer des Grundstückes, dieses gehört nämlich der Stadt. Dann habe ich die Stadt angerufen und gefragt, ob ich nicht das Grundstück kaufen kann. Allerdings sagte die Stadt nein. Durch die aktuelle Lage (Corona-Krise) sei es ihnen nicht erlaubt, Erbpachtgrundstücke zu verkaufen. Na gut, sagte ich, könnte man dann einen Vorvertrag vereinbaren, so dass ich wenigstens die Chance kriege, mich bei einem Verkauf zu bewerben. Auch das wurde abgelehnt. Jetzt verstehe ich nicht wieso, warum und was ich am besten machen sollte. Ohne ein Garantie möchte ich auch nichts kaufen.

Dr. Max Braeuer: Erbpacht ist ein volkstümlicher Begriff. Richtigerweise muss es heißen, dass das Haus, das Ihnen angeboten wird, aufgrund eines Erbbaurechtes errichtet worden ist. Das Erbbaurecht ist für den Nutzer oder Käufer eines Hauses fast so gut, als würde ihm das Grundstück gehören oder er würde es kaufen. Manche Institutionen, die viele Grundstücke haben und die über den Tag hinausdenken müssen, verkaufen ihre Grundstücke nicht, sondern vergeben nur Erbbaurechte. Ein Erbbaurecht ist wie Eigentum auf Zeit. Nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne fällt das Grundstück an den Eigentümer zurück. Während der Dauer des Erbbaurechts hat der Erbbauberechtigte praktisch die Position eines Grundstückseigentümers. Wenn Sie also das angebotene Haus kaufen, dann macht es für Sie keinen großen Unterschied, ob Sie auch das Grundstück mit kaufen oder ob Sie das Erbbaurecht kaufen. Für das Erbbaurecht ist ein eigenes Grundbuch angelegt worden. Sie werden dort also als Eigentümerin eingetragen. Dieses Eigentum wird Ihnen niemand streitig machen können, ebenso wie bei einem gekauften Grundstück. Nach dem Kauf sind Sie Eigentümerin des Hauses, das auf dem Grundstück errichtet ist. Sie haben das alleinige Nutzungsrecht an dem Grundstück. Die Stadt als Eigentümer hat keinerlei Nutzungsrechte, nicht einmal Betretungsrechte. Sie kann das Erbbaurecht auch nicht kündigen. Der Kaufpreis für ein Haus im Erbbaurecht wird sicher etwas niedriger sein, weil Sie ja das Grundstück nicht mitbezahlen müssen. Stattdessen müssen Sie den Erbbauzins an die Stadt zahlen, also eine Art Pacht für das Grundstück. Das ist meist ein recht geringer Betrag. Es gibt auch ein paar Einschränkungen, die bei jedem Erbbaurecht etwas anders sein können. Diese Einschränkungen lassen sich aber leicht und umfassend durch Einsicht in das Grundbuch feststellen. Die wichtigste Einschränkung ist die zeitliche Beschränkung. Ein Erbbaurecht wird immer auf eine bestimmte Zahl von Jahren bestellt. Üblich sind 99 Jahre. Die Frist des Erbbaurechts kann aber auch noch länger oder deutlich kürzer sein. Aus dem Grundbuch können Sie ersehen, wann das Erbbaurecht bestellt worden ist. Sie können damit genau das Datum feststellen, wie lange es noch läuft. Meist liegt das Ende des Erbbaurechtes so weit in der Zukunft, dass Sie selbst es gar nicht erleben werden. Nur wenn Sie nach der Grundbucheinsicht feststellen sollten, dass die Restlaufzeit nur noch gering ist, sollten Sie von dem Kauf lieber Abstand nehmen. Auch bei einem Ablauf des Erbbaurechtes wären Sie im Übrigen nicht rechtlos. Wenn das Gebäude noch besteht und benutzt wird, muss die Stadt als Eigentümer das Erbbaurecht entweder verlängern oder aber den vollen Zeitwert des Gebäudes erstatten. Sie können ein Erbbaurecht auch wieder verkaufen, so wie Sie jedes andere Haus auch verkaufen können. In manchen Fällen hat sich der Grundstückseigentümer allerdings das Recht vorbehalten, einen bestimmten Kaufvertrag zu genehmigen oder nicht zu genehmigen. Ob dieser Vorbehalt des Eigentümers besteht, werden Sie auch im Grundbuch finden. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie bitte eine Mail an folgende Adresse: berlin@morgenpost.de­. Ein Rechtsanspruch auf eine Antwort besteht nicht. Eine Haftung ist ausgeschlossen.