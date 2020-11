Berliner Parteien gewinnen mehr Mitglieder

Berlin. Von Politikverdrossenheit keine Spur: Corona-Pandemie, Klimakrise und die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr haben offenbar dazu geführt, dass sich immer mehr Berliner politisch engagieren wollen. Das zumindest legen die neuesten Zahlen zur Mitgliederentwicklung bei den im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien nahe, wie eine aktuelle Umfrage der Berliner Morgenpost ergab. Die SPD bleibt demnach auch weiterhin mit Abstand die mitgliederstärkste Partei in Berlin, gefolgt von der CDU. Allerdings holen die Grünen auf Platz drei weiter auf und knacken in diesem Jahr erstmals die Marke von 10.000.

Die SPD verzeichnete zum 30. Juni rund 19.800 Mitglieder und legte damit im Vergleich zum Jahresende 2019 um 87 Mitglieder beziehungsweise zwei Prozent leicht zu. Ihren Höchststand der vergangenen zehn Jahre, den die Berliner Sozialdemokraten 2018 mit 20.096 erreichte, konnte sie damit allerdings noch nicht einholen.

Auch Außenpolitik hat Einfluss auf die Zahlen

„Ich freue mich sehr über die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen. Unsere Mitglieder wollen ein deutliches Zeichen für eine starke und lebendige Demokratie setzen“, kommentiert Anett Seltz, Landesgeschäftsführerin der Berliner SPD, die Zahlen. Die Berliner Partei realisiere viele gute Initiativen, die für die Bürger direkt von Vorteil seien. „Das wird von unseren Neumitgliedern ebenso wertgeschätzt wie die Möglichkeit, sich einfach und vielfältig zu engagieren“, so die Landesgeschäftsführerin.

Nach Einschätzung der Partei wirken sich insbesondere Wahlkampfzeiten positiv auf die Mitgliederstatistiken aus. Weiter sei ein Zusammenhang mit außenpolitischen Ereignissen und Entwicklungen zu erkennen, gegen die viele Neumitglieder mit ihrem Eintritt in die SPD ein Zeichen setzen wollten. Die für viele Menschen nicht für möglich gehaltene Wahl des US-Präsidenten Trump am 9. November 2016 spiegelt sich unmittelbar in der Mitgliederstatistik wider. Bereits im US-Wahlkampf hatte Trump stark gegen Frauen, Andersgläubige und Minderheiten polarisiert. Auf seine populistischen Äußerungen und Vorstöße zur Spaltung der demokratischen Welt reagierten viele mit einer klaren Haltung. Das Erstarken rechter Kräfte in Deutschland und Europa motivierte weitere Menschen zum Parteieintritt.

„Zudem wirken natürlich auch Ereignisse auf der Bundesebene zu einem gewissen Grad auf die Landesebene ein. Die Popularität von Martin Schulz, der 2017 zum Spitzenkandidaten und neuen SPD-Vorsitzenden gewählt wurde, steigerte auch die Mitgliederzahlen der Berliner SPD“, so Anett Seltz.

Auf Platz zwei folgt die CDU: Seit dem zwischenzeitlichen Tiefpunkt Ende 2016 (12.180) verzeichnet die Partei leicht wachsende Mitgliederzahlen mit einem deutlichen Anstieg seit 2019 auf nunmehr fast 13.000 Mitglieder (Ende September 2020: 12.953). Zuletzt gab es nur 2006 mehr Mitglieder (13.018). CDU-Landesgeschäftsführer Dirk Reitze sieht die Partei auch weiter im Aufwind: „Wir merken in den letzten Monaten deutlich, dass einerseits eine gefestigte sowie angriffsfreudige Union und andererseits ein zerstrittener sprunghafter Senat ein erfreuliches Konjunkturprogramm in Sachen CDU-Mitgliedschaft ist.“

Ungebremst, mit einem einzigen Einbruch im Jahr 2014 (minus 329 Mitglieder), verzeichnen die Grünen seit 2009 ein stetiges Wachstum. Mit Stand vom 30. September dieses Jahres ist die Partei damit erstmals in den fünfstelligen Bereich vorgestoßen: 10.257 Mitglieder zählen die Berliner Grünen aktuell, das entspricht einem Zuwachs von rund zwölf Prozent beziehungsweise 1118 neuen Mitgliedern seit Jahresbeginn.

Der starke Anstieg der Mitgliederzahlen in den letzten Jahren zeige deutlich, dass die Menschen sich wieder stärker politisch einbringen und beteiligen wollten. „Wir freuen uns riesig, so viele neue Menschen von unseren Ideen und Konzepten überzeugen zu können“, so Nina Stahr und Werner Graf, die beiden Landesvorsitzenden der Berliner Grünen. Dass der größte Zuwachs 2019 (2009 neue Mitglieder, ein Plus von 28 Prozent) zu verzeichnen ist, dem Jahr der Fridays for Future Bewegung, zeige, dass die Menschen den Grünen eine Politik für echten Klimaschutz zutrauten. Neben einem wachsenden Bewusstsein für nachhaltige Lebensweisen dürften aber auch der Rechtsruck in Deutschland und der Welt eine Rolle spielen. „Die Menschen wollen sich dem entgegenstellen und kommen deshalb zu uns“, so Stahr und Werner. Bei der Linken ging es dagegen weiter bergab: Hatten Ende 2010 noch 8801 Mitglieder deren Parteibuch, waren es zum Stand 30. September 2020 nur noch 7651 Mitglieder. Auch gegenüber dem Vorjahr 2019 war dies ein Rückgang, am Stichtag 31. Dezember 2019 hatte die Partei mit 7693 immerhin noch 42 Mitglieder mehr.

Trotz vieler junger Neumitglieder mache sich die demografische Struktur der Partei immer noch bemerkbar, sagt der Landesgeschäftsführer der Linken, Sebastian Koch. „Der leichte Verlust lässt sich auf unsere älteren Mitglieder zurückführen, die austreten oder leider versterben.“ Nachdem die Partei bis Ende der 2000er-Jahre einen hohen Mitgliederverlust zu verzeichnen hatte, sei diese Entwicklung 2012 gestoppt worden. „Seitdem haben wir eine stabile Mitgliederentwicklung mit auffälligen Zwischenhochs in 2016 und 2017“, sagt Koch.

Das Superwahljahr 2021 interessiert auch Jüngere

Die Wahl von Trump 2016 und der Einzug der AfD in den Bundestag habe viele Menschen motiviert, bei den Linken Mitglied zu werden und sich klar zu positionieren. „Bei unseren Neumitgliedertreffen geben viele den gesellschaftlichen Rechtsruck als Eintrittsgrund an“, so Koch weiter. Auch die Klimakrise und wohnungspolitische Auseinandersetzungen würden viele Menschen zum Parteieintritt bewegen. „Wir verzeichnen einen konstanten Zulauf an Neumitgliedern, auch jetzt während der Corona-Krise“, sagt Koch. Besonders erfreulich sei dabei, dass rund zwei Drittel der Neueintritte unter 35 Jahren sind. Zudem seien die Linken mittlerweile in der ganzen Stadt verankert und eine gesamtstädtische Partei. „Wir gehen davon aus, dass wir auch im Zuge des Superwahljahrs 2021 wieder viele Neumitglieder für unsere Politik gewinnen können.“

Die Berliner AfD konnte auf Anfrage keine genauen Zahlen nennen. Anfang des Jahres zählte die Partei in Berlin 1570 Mitglieder. „Die Zahl der Mitglieder liegt bei über 1400“, teilte Ronald Gläser, Mitglied des Landesvorstandes und Sprecher der Berliner AfD mit. Damit war sie zu Jahresbeginn deutlich höher als derzeit. In den drei Jahren seit der Bundestagswahl sei die Zahl der Mitglieder aber um etwa 15 Prozent gestiegen. „Wir rechnen im kommenden Jahr mit einem Mitgliederzuwachs“, so Gläser weiter.

Die Berliner FDP konnte ihre Mitgliederzahl von 2010 bis 2019 trotz zwischenzeitlicher Verluste zuletzt kontinuierlich erhöhen. Ende September 2020 hatten 3522 Berliner deren Parteibuch – das sind 25 mehr als Ende 2019. „Wir freuen uns über einen erkennbaren Zuwachs bei den Mitgliederzahlen. Wer in unserer Stadt Freier Demokrat wird, der weiß, dass es nicht immer einfach ist, im Gegenwind einer Linkskoalition zu arbeiten. Aber der weiß auch, welche Haltung hinter dieser Mitgliedschaft steht“, sagt FDP-Generalsekretär Lars Lindemann. Die Freien Demokraten würden für eine funktionierende Stadt eintreten, die den Einzelnen stark mache und in der Freiheit nicht als Freifahrtschein für unsoziales Verhalten verstanden werde – „offenbar ist dieser Leitgedanke für immer mehr Menschen attraktiv“, so der Generalsekretär.