Berliner Corona-Tagebuch: Die zweite Welle

Berlin. Seit vergangenen Montag ist Berlin wieder im „Teil-Lockdown“, diesmal begrenzt auf zunächst vier Wochen. Reporter der Morgenpost setzen das Tagebuch mit Beobachtungen aus dem Alltag fort.

Montag Die zweite Corona-Welle kommt am Montagabend mit der Polizei auf dem Dorf an. Ein Polizeiwagen fährt betont langsam durchs Dorf. Die feuchten Straßen schimmern im Licht der beleuchteten Häuser, viele mit Halloween-Kürbissen davor. Heimelig sieht das aus. Und anders als an anderen Montagen. Viele Nachbarn waren Wochenend-Berliner, seit Corona sind wir ein Homeoffice-Dorf. „Jetzt komm’se euch holen!“, ruft mir ein Nachbar über den Zaun zu. Ein Witz. Im Lockdown im Frühjahr hat die Polizei in den Gärten die Menschen gezählt und Besucher zurück nach Berlin geschickt. Wer jetzt noch hier wohnt, hat sich angemeldet. Ordnungsgemäß, Zweitwohnsitz. Dass es eine zweite Welle geben würde, ahnte man ja.

Jetzt ist sie also da. Lockdown, verschärfte Regeln, Kontaktbeschränkungen, Polizei. Diesmal fühlt es sich anders an. Nicht nur, weil die Zahlen so beunruhigend steigen, weil es längst alle Altersgruppen trifft und man immer mehr Corona-Fälle in der eigenen Bekanntschaft hat. Da ist noch etwas.

Es war mir schon am Morgen aufgefallen, im Supermarkt in Templin. Zwei Verkäuferinnen zogen gelangweilt das Absperrband um die Tische am Bäckerstand, ansonsten schien alles wie immer. Es gab sogar Klopapier. Erst draußen fiel mir auf, was fehlte: Stimmen, Lachen, Lärm. Auf dem Land kennt man sich, man begrüßt sich gern lauthals und schnackt. Diesmal war es, als wäre bei Edeka jemand gestorben. Abends fahre ich zurück nach Berlin.

33.305 Menschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert, aktuell sind es 11.714. 261 sind bisher mit Corona gestorben.

Dienstag Der Tag beginnt mit den schrecklichen Nachrichten des islamistischen Anschlags in Wien. Unwillkürlich kommt die Erinnerung an jenen Dezemberabend 2016 hoch, als die Welt fassungslos auf den Breitscheidplatz starrte. Wie damals ertappe ich mich morgens beim Radiohören dabei, auf die „richtigen“ Nachrichten zu warten. Also das, was nicht Anschlag ist und auch nicht Corona, sondern vor meiner Haustür passiert, im richtigen Leben.

Ich weiß, dass das absurd ist – was ist schließlich realer derzeit als das Virus, das unser Leben umstülpt? Trotzdem. Für mich ist es ein Corona-Paradoxon, von denen es viele gibt: Je schrecklicher die Realität, desto unrealer erscheint sie uns. Und desto größer das Bedürfnis nach überschaubaren Problemlagen. In meinem Fall: Gibt es was Neues im Kreuzberger Kampf gegen Bundeswehrsoldaten im Gesundheitsamt?

Nachmittags gehe ich am Alexanderplatz einkaufen, ich brauche Masken. In anderen Jahren hätte man sich am Alex im November wie immer über die verfrühten Glühwein-Buden geärgert, über das Gedrängel aus Touristen, Partygängern und Flüchtlingen zwischen Weltzeituhr und Geschäften. Jetzt ist der Platz leer. Das Einkaufszentrum Alexa hat bis 21 Uhr geöffnet, aber um halb sechs schließen die ersten Läden. Im aktuellen „Teil-Lockdown“ dürfen Geschäfte zwar weiterhin öffnen, doch an den abgesperrten Tischen im Foodcourt des Alexa wird klar, was das Problem ist. In einer Auslage warten drei einsame Stücke Pizza, ein Pärchen schlürft im Stehen seine Nudelsuppe. Sonst ist niemand da.

Shopping ist mehr als nur Einkaufen. In vielen Läden gibt es Rabatte, aber dieser Ausverkauf fühlt sich endgültig an. Als ich an den dunklen Schaufenstern vorbeilaufe, frage ich mich erst, ob es hier je wieder wird wie vorher. Dann bin ich mir peinlich: ein besorgter Wohlstandsmensch. Aber die Mienen der Verkäuferinnen erzählen von echter Angst – davor, sich mit Corona zu infizieren ebenso wie um die berufliche Existenz.

In der Apotheke kaufe ich fünf FFP2-Masken zum Schnäppchenpreis. Ein erster Maskenkauf im Baumarkt hatte sich neulich als Fehler entpuppt. Die Baumarkt-Masken haben zwar ein professionell wirkendes Ventil, filtern Luft aber nur beim Einatmen. An vielen Corona-kritischen Orten sind sie verboten – etwa in Flugzeugen. Vor acht Monaten wusste ich nicht mal, was FFP2 überhaupt heißt („filtering face piece“). Damals nähte ich mir lustige Stoffmasken und postete Selfies wie von einem merkwürdigen Ort. Wie lange ist das her?

Inzwischen gehören professionelle Masken zum Alltag. Auch die Corona-App auf dem Handy. Sobald ich in meinem Kreuzberger Homeoffice bin, häufen sich Meldungen von „Risiko-Begegnungen“ auf der App. Sie sind bisher alle grün, also ungefährlich. Kreuzberg liegt bei den Corona-Zahlen an der Berliner Spitze, zusammen mit Neukölln, das auf der anderen Straßenseite beginnt. Das Urban-Krankenhaus in der Nähe nimmt immer mehr Corona-Patienten auf. Es ist übrigens jenes Krankenhaus, vor dem im Sommer 3000 Techno-Fans die berüchtigte Schlauchboot-Party feierten.

Infizierte in Berlin: 12.703, Tote: 265.

Mittwoch Für einen Moment verdrängt am Morgen ein anderes Thema Corona vom ersten Platz der Nachrichten. Die Morgensendungen heißen „Tag der Entscheidung“, eigentlich müsste es lauten: Tag der Fassungslosigkeit. Um acht Uhr deutscher Zeit verkündet in den USA Präsident Trump, die Auszählung der Briefwahl-Stimmen gerichtlich stoppen zu lassen und kürt sich selbst zum Sieger.

Ich mache das, was in Berlin ein historischer Reflex ist, wenn Demokratie bedroht ist: Ich fahre zum Brandenburger Tor. Mit dem Fahrrad, denn die U-Bahn meide ich, und die Sonne scheint. Durch die leeren Straßen zieht der Duft von Kaffee und Croissants. „Alles zum Mitnehmen!“ steht an vielen Imbissen und Cafés. Allein mit dem Rad Unter den Linden: Es könnte ein so schöner Morgen sein. Doch an Tag drei des Lockdowns fühlt sich Berlin an wie ein gerade geräumter Bahnhof.

Auch am Pariser Platz ist es leer. Vor der französischen Botschaft wölbt sich der Blumenhügel für den ermordeten Lehrer. Er starb, weil er Schülern erklären wollte, was Meinungsfreiheit ist. Gegenüber steht, einsam, ein Mann vor der amerikanischen Botschaft – Donald Trump. Ein Fan aus Frohnau hat die Pappfigur aufgestellt. Er trägt vor dem Gesicht zusätzlich ein Trump-Konterfei mit aufgerissenem Mund. Trump sei ein Macher, sagt der Mann. Und als ein Windstoß die Pappfigur umwirft: „Ich bewundere Trump, denn er ist immer wieder aufgestanden.“

Auf der anderen Seite des Tors sammeln sich die Demokraten für eine andere Kundgebung. „Count every vote!“, Journalisten und Kamerateams umringen die Vertreter der „Democrats Abroad“, der Auslandsvertretung der US-Demokraten. Noch bevor in den USA die großen Demonstrationen starten – dort ist es noch Nacht – gehen diese Bilder aus Berlin um die Welt: Von Amerikanern, die an diesem symbolträchtigen Ort in Berlin für Freiheit und Demokratie demonstrieren – in ihrem eigenen Land. Vor fast auf den Tag genau 31 Jahren gingen von hier andere Bilder um die Welt gingen – vom Mauerfall. Damals standen die USA für diese Werte.

Auf den Bildern wird noch etwas zu sehen sein. Ein Nackter, bekleidet nur mit Stringtanga, der auf einem selbstgebauten Podest am Brandenburger Tor „demonstriert“. Freiheit, Berlin-Style – einige Passanten machen Bilder von dem Mann, den meisten ist er egal. Ich merke, dass ich Berlin für seinen alltäglichen Wahnsinn gerade besonders liebe.

Am Rand der Demonstration treffe ich zufällig einen Kollegen und Freund. Er erzählt, dass seine Mutter im Sterben liegt. Er ist traurig, aber gefasst. Er sei froh, sagt er, sie in diesen Zeiten in einer Palliativstation gut versorgt zu wissen. Als Reporter hat er gerade eine Corona-Station besucht. Davon zu sprechen, fällt ihm deutlich schwerer. Er ist sicher, dass das Schlimmste noch kommt.

Um halb fünf geht die Sonne unter. Spektakulär mit viel rosa Wolken, aber Berlin, finde ich, war immer eine Novemberstadt. Wenn das Licht tagsüber nur noch kurz an- und schon wieder ausgeht, fängt Berlin im Dunkeln an, wirklich zu strahlen. Jetzt sind die Novembernächte einsam. Mit dem Lockdown sind aber immerhin auch die lärmenden Autoposer verschwunden.

In den sozialen Netzwerken verabreden sich einige Freunde zu „Wachbleibe-Gruppen“, um die Auszählung der Wahl in den USA weiter zu verfolgen – und das schon die zweite Nacht. So wichtig und spannend ich diese Wahl finde – ein bisschen erinnern mich diese Verabredungen an Sofa-Nächte zu Boxkämpfen oder auch dem ESC (Eurovision Song Contest), bei denen es eigentlich um etwas anderes ging: Das gemeinsame Erleben. Nachts fangen die ersten an, die merkwürdigen Haushaltsgeräte aus den CNN-Werbepausen zu posten. Zweites Corona-Paradoxon: Der Zwang zur Distanz und Vereinzelung führt zu erhöhter Gemeinsamkeit in teilweise seltsamen Randbereichen des Lebens.

Infizierte in Berlin: 13.277, Tote: 272.

Donnerstag Gegen Mittag reißen mich Handwerker aus der Arbeit. Sie wollen Rauchmelder installieren, „gesetzliche Vorschrift“. Haben wir einen Termin? Nö. Warum auch, in Zeiten von Homeoffice sind die Mieter ja eh da. Später hole ich mir eine Suppe unten im vietnamesischen Restaurant, in dem wir früher oft gegessen haben. Eine junge Bedienung sitzt mit Maske hinter einer Plexiglasscheibe, überall hängen Schilder: „Bitte Maske tragen“. Die zwei Kunden vor mir tragen keine. Vielleicht fühlen sie sich durch ihre Hipsterbärte ausreichend geschützt. Auch der Weinhändler gegenüber trägt keine Maske, bedauert mich dafür aber lauthals, als meine Brille beim Eintreten beschlägt.

Abends treffe ich mich mit meinen zwei besten Freundinnen. Wir haben vorher gegoogelt, drei Haushalte, drei Personen? Ja, ist erlaubt. Die ersten zehn Minuten drehen sich ausschließlich um Corona-Erlebnisse wie meine, bis wir feststellen: Diese Art des Smalltalks setzt uns mittlerweile ernsthaft zu. Vor einem halben Jahr versuchten wir, mit „coronagerechten“ Spaziergängen das beste daraus zu machen. Es war Frühling, es konnte nur besser werden. Dann aber kam der Sommer und Corona wurde zur persönlichen Haltungsfrage. Dass ein Virus in Deutschland Glaubenssache sein könnte – früher hätte ich gesagt: Klar, das gab es im Mittelalter. Inzwischen sind auch in meinem Umfeld Freundschaften daran zerbrochen. Drittes Corona-Paradoxon: Je mehr Information wir über das Virus haben, desto erbitterter wird es von manchen geleugnet.

Infizierte in Berlin: 14.065, Tote: 287.

Freitag Am Morgen zählt Amerika immer noch seine Präsidentenwahl aus. Direkt unter den rot-blauen Schlagzeilen meldet CNN jetzt riesig groß: „In Deutschland sind erstmals mehr als 20.000 Menschen an einem Tag an Corona erkrankt.“ Ich verschanze mich im Homeoffice hinterm Bildschirm, manchmal ist Arbeit ja willkommene Ablenkung. Journalistische Termine vor Ort auszumachen, wird kompliziert. Treffen vor Ort werden wegen Quarantäne verschoben. Auch ich werde am Montag einen Coronatest machen und das Ergebnis zuhause abwarten müssen, weil ich am Sonntag dienstlich ins Ausland muss.

Infizierte in Berlin: 14.738, Tote: 292.

Sonnabend Zurück auf dem Dorf, im Garten scheint die Sonne auf die letzten Dahlien. Wochenende. Beim Gespräch am Gartenzaun ist das C-Thema zurück. Auch die Uckermark ist jetzt Risikogebiet. In der nahen Kleinstadt Templin hat es einen heftigen Corona-Ausbruch in einer sozialen Einrichtung gegeben. Hunderte Menschen sind in Quarantäne. Auch viele Nachbarn aus dem Dorf arbeiten dort.

Infizierte in Berlin: 15.060, Tote: 294.