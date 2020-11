In Tegel gehen die Lichter aus

Berlin. Wenn Flug AF1235 am Sonntag gegen 15 Uhr abhebt, ist endgültig Schluss. Der Sonderflug von Air France nach Paris markiert das Ende von Jahren kommerzieller Luftfahrt in Tegel – und schließt einen Kreis: Denn mit der Landung eines Air France Flugs hatte am 2. Januar 1960 der Linienflug-Betrieb in Tegel begonnen. Schon am 5. November 1948 war mit einer Douglas C-54 das erste Flugzeug auf dem erst Anfang Dezember offiziell eingeweihten Flughafen gelandet.

Bereits am Sonnabend hatten sich Tausende Berliner von Flughafen mit dem Kürzel TXL verabschiedet. Zahlreiche Blicke waren von der Besucherterrasse waren auf die letzten regulär startenden Linienflüge gerichtet. Auf der Aussichtsplattform waren wegen den Corona-Auflagen je Zeit-Slot nur 100 Personen zugelassen. Die für das Betreten der Terrasse nötigen Tickets waren seit Tagen ausgebucht.

Wegen der großen Nachfrage setzt die Lufthansa für letzten Flug größere Maschine ein

Eine ganze Reihe an Maschinen, unter anderem Sundair oder Eurowings, startet am Sonnabend zudem zu Rundflügen über Berlin, um dann in Tegel zur letzten Landung anzusetzen. Bei den letzten Starts der Fluggesellschaften in Tegel verabschiedete die Feuerwehr die jeweiligen Maschinen mit Wasserfontänen. Die Lufthansa wollte bei ihrem letzten regulären Linienflug ab Tegel wegen der hohen Nachfrage noch einmal ein Großflugzeug einsetzen. Ein Airbus 350-900 mit rund 300 Sitzen sollte gegen 21.20 Uhr nach München abheben.

Nach Angaben der Flughafengesellschaft galt der Sonnabend als letzter regulärer Betriebstag von Tegel. Insgesamt sollten bis in den Abend hinein 13 letzte Abflüge und eine letzte Ankunft der Lufthansa stattfinden. Insgesamt waren für den letzten TXL-Betriebstag noch rund 70 Starts und Landungen geplant.

Flughafenchef bedauert Tegel-Abschied, aber freut sich auf den BER

Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup fand am Sonnabend auch Worte des Bedauerns: „Es ist für mich ein Tag voller Wehmut. Das empfinde nicht nur ich, sondern alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den letzten Jahren den Flughafen Tegel am Laufen gehalten haben.“ Die Zukunft allerdings liege nun am BER. „Am Sonntag ist erstmals der ganze Flugverkehr am BER konzentriert. Wir rechnen mit 12.000 Gästen“, sagte Lütke Daldrup.

Der neue Willy-Brandt-Flughafen war am 31. Oktober nach 14 Jahren Bauzeit eröffnet worden. Am BER soll künftig der gesamte Flugverkehr der Hauptstadt-Region konzentriert werden. Er ersetzt neben dem überlasteten Flughafen Tegel auch den Flughafen Tempelhof, der schon 2008 geschlossen wurde.

FDP kritisiert Entscheidung, Tegel vom Netz zu nehmen

In Tegel plant der Senat einen Forschungs- und Gewerbepark, auch ein neues Stadtquartier mit rund 5000 Wohnungen soll entstehen. Die Schließung Tegels entlastet auch etwa 300.000 Berliner von Fluglärm. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie hatte es Jahr für Jahr mehr Flüge gegeben, 2019 waren es im Schnitt rund 530 pro Tag. Tegel hatte zwar keinen Bahnanschluss, wegen der zentrumsnahen Lage und kurzer Wege hatte der Airport in der Stadt aber viele Freunde. Bei einem Volksentscheid 2017 stimmte eine Mehrheit dafür, den Flughafen parallel zum BER weiterzubetreiben. Das Votum hat aber keine Gesetzeskraft.

Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, erklärte am Sonnabend, mit der Entscheidung, Tegel zu schließen, habe sich der Senat ein Denkmal demokratischer Ignoranz errichtet. „Die Schließung von Tegel missachtet und verrät die Interessen Berlins. Etwa eine Million Berlinerinnen und Berliner haben bis zuletzt für die Offenhaltung des Flughafens gekämpft – mit Herz und Verstand“, so Czaja. Der FDP-Politiker betonte zudem, dass Tegel in den vergangenen Jahren stets Gewinne für die Flughafengesellschaft erzielt habe. Mit Blick auf die Finanzlage des BER müsse der Berliner Senat nun erklären, wie er die Flughafengesellschaft vor einer möglichen Insolvenz retten wolle.