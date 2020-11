TXL: BVG stellt Buslinien nach Tegel ab Sonntag ein

Berlin. Mit dem Betriebsende am Flughafen Tegel stellen auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) den Busverkehr zum Flughafen Tegel weitestgehend ein – mit großen Änderungen im Busangebot. Die größte Änderung betrifft den Expressbus TXL: Die Linie wird ab Sonntag komplett eingestellt.

Die zuletzt zwischen Hauptbahnhof und Airport verlaufende Linie erfüllte im Busverkehr jedoch mehr Aufgaben als ein reiner Flughafenzubringer. Auch als Verbindung zwischen Moabit und dem Hauptbahnhof erfüllte die Strecke für viele Menschen eine wichtige Funktion. Das Ende des TXL hinterlässt dort eine große Lücke.

TXL: BVG verdichtet Takte um Ende der Expresslinie zu kompensieren

Füllen will sie die BVG mit dichteren Takten auf anderen Verbindungen. Um die Angebotsreduzierung zu kompensieren fährt ab Sonntag der Bus 245 montags bis freitags 7 bis 18 Uhr nicht mehr im Zehn-Minuten-Takt, sondern kommt etwa alle sechs Minuten. Auch die Linie 123 fährt künftig häufiger, um am Saatwinkler Damm weiterhin genügend Verbindungen zur Verfügung zu stellen. Auf dem Abschnitt U-Bahnhof Turmstraße bis Stieffring fährt sie ab Sonntag von 6 bis 18 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Mit der Geschwindigkeit des TXL können Fahrgäste auf diesen Strecken künftig aber nicht mehr unterwegs sein.

Buslinie X9 der BVG wird auch eingestellt

Gleiches Schicksal wie den TXL ereilt für die vom Bahnhof Zoo zum Flughafen verlaufende Bus-Expressverbindung X9, auch ihr Betrieb wird ab Sonntag eingestellt. Vom Bahnhof Zoo verkehrte auch immer die Linie 109 über den Kurfürstendamm zum Flughafen Tegel. Ihre Strecke bleibt auch künftig weitestgehend gleich, jedoch ändert sich der Zielort. Sie fährt nicht mehr zum Terminalgebäude, sondern endet an der neuen Bushaltestelle Urban Tech Republic. Diese liegt westlich der Haltestelle Luftfracht an der Einfahrt in das Flughafengelände, nördlich der Kleingartenkolonie „Vor den Toren 1“. Zugleich wird der Takt ausgedünnt, wie die BVG mitteilte. So fahren die Busse zwischen U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz und Urban Tech Republic nur zwischen 6 und 22 Uhr im 20-Minuten-Takt. Der Abschnitt zwischen Bahnhof Zoo und Jakob-Kaiser-Platz wird weiterhin alle zehn Minuten bedient.

Nicht mehr zum Flughafengelände fährt die Linie 128. Ab Sonntag enden deren Busse von Osloer Straße kommend bereits am Kurt-Schumacher-Platz. Auch die Haltestelle Luftfracht gibt es unter dem Namen nicht mehr. Sie heißt ab Sonntag General-Ganeval-Brücke.