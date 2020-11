Warum Corona-Tests unterschiedlich viel kosten

Das Bundesgesundheitsministerium passt die nationale Corona-Teststrategie alle paar Wochen an. Aktuell können sich Personen mit schweren Covid19-Symptomen und Menschen, die Kontakt zu einem Infizierten hatten, kostenlos testen lassen. Außerdem übernehmen die Gesetzlichen Krankenkassen etwa bei Bewohnern beziehungsweise Insassen von Alten- oder Pflegeeinrichtungen, Gefängnissen, Flüchtlingsunterkünften und anderen Einrichtungen, in denen ein Corona-Fall aufgetreten ist. Auch wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss den Test derzeit nicht selbst bezahlen, was sich ab Sonntag aber ändern könnte. Gesetzlich Versicherte, die nicht auf dieser Liste stehen, müssen wie Privatpatienten zur Geldbörse greifen, bekommen aber anders als die danach nichts zurück.

Möglich sind Corona-Tests in Berlin unter anderem an der Charité und an mehreren Stellen, die von den Gesundheitsämtern der Bezirke unterhalten werden. Außerdem bieten 165 Arztpraxen Corona-Tests an – meist auch für Selbstzahler. In Agenturberichten war zuletzt von bis zu 300 Euro die Rede, wobei es große Abweichungen zu geben scheint. Eine Hausarztpraxis in Charlottenburg beziffert die Kosten auf Nachfrage auf ungefähr 180 Euro. Eine andere in Friedrichshain würde hingegen mit 60,96 Euro fast 120 Euro weniger verlangen – 16,08 Euro für den Abstrich und 44,88 Euro für die Laboruntersuchung.

Test kostet als Privatleistung durchschnittlich 150 bis 180 Euro

Der Corona-Test für Selbstzahler ist eine individuelle Gesundheitsleistung (IGeL). Grundlage dafür ist die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), in der die Kosten aller Einzelleistungen wie eine Beratung, eine Blutabnahme oder die Auswertung einer Probe exakt definiert werden. Für einen einfachen PCR-Test, der nach einer Musterrechnung des Berufsverbands Deutscher Laborärzte (BDL) aus sechs Einzelleistungen besteht, werden so 148,34 Euro fällig. Davon erhält der Arzt 20,11 Euro für den Abstrich und die erhöhten Hygienemaßnahmen. Das Labor bekommt die übrigen 128,23 Euro für die Auswertung, die über vier Einzelposten abgerechnet wird.

„Wenn aber das Testverfahren abweicht, können auch die Preise abweichen“, sagt BDL-Geschäftsführer Jens Philipp Michalke. So würde beim PCR-Test eine Genregion auf das Corona-Virus untersucht, bei anderen Verfahren zwei. In diesem Fall müssten rund 30 Euro mehr berechnet werden. „99 Prozent aller Getesteten zahlen zwischen 150 und 180 Euro“, so Michalke weiter. Weitere Kostensteigerungen könnten zumindest im Labor nicht entstehen. „Wir müssen uns an die GOÄ halten, haben da keine Spielräume und dürfen die Leistungen auch nicht rabattieren.“

Arztpraxen können das bis zu 3,5-Fache abrechnen

In den Praxen, in denen die Probe entnommen wird, können aber durchaus höhere Kosten anfallen. GOÄ-Gutachter Stefan Lenz spricht vom sogenannten Steigerungsfaktor. Der untersuchende Arzt könne das bis zu 3,5-Fache für eine Einzelleistung berechnen, wenn sie unter erschwerten Bedingungen stattfindet. „Ab dem 2,3-Fachen muss er es aber begründen“, sagt Lenz. Als erschwerte Bedingungen könne der Arzt etwa einen überdurchschnittlichen Beratungs- und Zeitaufwand sowie Probleme beim Abstrich oder der Blutentnahme geltend machen.

„Die Kosten können auch über das 3,5-fache hinaus steigen, obwohl wir uns dann in einem Graubereich bewegen“, so Lenz weiter. Schließen Patient und Arzt allerdings einen entsprechenden Vertrag, sei auch das möglich. Bei Privatpatienten, die einen Anspruch auf Kostenübernahme haben, würden die Kassen nur bis zum 3,5-Fachen erstatten. „In jedem Fall hat der Patient das Recht, eine Rechnung nach GOÄ ausgestellt zu bekommen.“

Auch der Test in der Friedrichshainer Praxis, der mit nur 60,96 Euro zu Buche schlägt, ist laut Lenz wahrscheinlich regulär nach der GOÄ abgerechnet, sofern es sich um einen Antigen-Schnelltest handelt. Dieser sei deutlich weniger aufwendig und damit günstiger, als ein PCR-Test.

Tests am BER kosten nur 59 Euro

Bis vor Kurzem konnten sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten noch am Zentralen Omnibusbahnhof, am Hauptbahnhof und an den Flughäfen Tegel und Schönefeld umsonst testen lassen. Mittlerweile haben alle diese Stellen geschlossen. Am neu eröffneten BER wurde zwar eine neue eingerichtet, die allerdings nicht umsonst ist. Der Test kostet aber nur 59 Euro.

Das liegt daran, dass es sich hierbei nicht um einer ärztliche Leistung handelt, die nach der GOÄ abgerechnet werden muss, sondern um eine privatwirtschaftliche. Die Teststelle wird im Auftrag des Landes Brandenburg vom Unternehmen „Centogene“ betrieben. „Statt auf vorgefertigte sogenannte Testkits von Diagnostik-Unternehmen zu setzen, haben wir die Testformate selbst entwickelt und die Komponenten so zusammengesetzt, dass alles im Hochdurchsatzverfahren sehr schnell, effizient und damit auch kostengünstig funktioniert“, sagt Volkmar Weckesser aus der Geschäftsführung.

BDL-Geschäftsführer Michalke ist Centogene ein Dorn im Auge. „Die PCR-Diagnostik für SARS-CoV-2 hat einen Mindestpreis“, sagt der Labormediziner. Zwar sei es rechtlich zulässig, nur 59 Euro zu nehmen, solang es eine privatwirtschaftliche und keine kassen- oder privatärztliche Leistung sei. „Aber für die Versorgungsstrukturen ist es gefährlich, wenn jemand etwas zu einem beliebigen Preis anbietet und nach der Pandemie wieder verschwindet.“