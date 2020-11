Immer mehr Corona-Fälle an Berliner Schulen

Berlin. Die Zahl der Berliner Schüler, die an öffentlichen Schulen positiv auf Corona getestet wurden, ist seit der Wiederaufnahme des Regelbetriebs nach den Herbstferien auf 744 Fälle gestiegen. Noch vor einer Woche lag die Zahl bei 408. Noch gravierender ist der Anstieg der geschlossenen Lerngruppen. Waren es am 30. Oktober noch 22 Gruppen, die nicht am Unterricht teilnehmen konnten, sind es jetzt 326. Das bedeutet, dass in den vergangenen Tagen viele aktuelle Corona-Fälle dazugekommen sind. Die Zahl der positiv getesteten Lehrer und Erzieher ist nach den Ferien von 157 (Stand: 30. Oktober) auf 221 gestiegen (6. November).

Die meisten Fälle gibt es an den Sekundarschulen mit 280 infizierten Kindern, die wenigsten mit 27 an Förderschulen. Grundschulen (244) liegen noch vor den Gymnasien (193). Tempelhof-Schöneberg und Neukölln sind mit jeweils 105 Fällen an der Spitze der positiv getesteten Schüler. Die meisten Lerngruppen (63) sind in Reinickendorf geschlossen. Zu den Zahlen der allgemeinbildenden Schulen, an denen 331.000 Kinder lernen, kommen noch die Berufsschulen dazu. Dort sind 39 Lerngruppen geschlossen sowie 207 Schüler und 15 Ausbilder positiv getestet worden.

GEW für Unterricht in der Schule und zu Hause

Angesichts der stark gestiegenen Zahlen fordern die Bildungsgewerkschaft GEW und die Landesschülervertretung, den Regelunterricht zu beenden. Der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann sprach sich dafür aus, die Lerngruppen zu halbieren und zur Kombination aus Unterricht in der Schule und zu Hause zurückzukehren, wie es ihn in Berlin vor den Sommerferien gegeben hatte. Die Lehrkräfte fühlten sich an ihrem Arbeitsort nicht ausreichend vor möglichen Ansteckungen geschützt.

„An keinem anderen Ort kommen aktuell so viele Menschen in geschlossenen Räumen ohne Abstand und in den meisten Fällen ohne Masken zusammen“, sagte Erdmann. Die Beschäftigten hätten den Eindruck, dass Infektionen an den Schulen billigend in Kauf genommen werden. Das Recht auf Bildung sei ein hohes Gut. „Aber wir dürfen die Schulen nicht auf Kosten der Gesundheit der Beschäftigten und der Schüler im Regelbetrieb halten.“ Das werde zunehmend zu einem unkalkulierbaren Risiko.

Schülersprecher: Es muss dringend umgedacht werden

So sieht es auch der Landesschülersprecher. Er unterstütze grundlegend die Herangehensweise, Schulen solange wie möglich offen zu halten und Präsenzunterricht zu ermöglichen, sagte Richard Gamp. Auf Grund der Situation sei man in Berlin aber an einem Punkt angekommen, an dem dies weder sinnvoll noch gesundheitstechnisch vertretbar sei. Deshalb müsse dringend umgedacht werden. „Es braucht mehr politischen Mut, gute und bereits erprobte neuartige Unterrichtsformate auch in der Praxis einzusetzen“, so Gamp.

Er forderte, dass Schüler ab Klassenstufe neun zwei bis drei Tage die Woche im Homeschooling und an den anderen Tagen in geteilten Klassen in der Schule unterrichtet werden. An den Präsenztagen vor Ort würde folglich nur noch die Hälfte unterrichtet, was wiederum die Einhaltung von Corona-Abstandsregeln deutlich erleichtern würde.

Schulen laut Corona-Konzept sogar heruntergestuft

Ein Sprecher der Bildungsverwaltung sagte, derzeit sei die Situation an den Schulen keineswegs so, dass der Präsenzunterricht ausgesetzt werden sollte. „Schulen sind keine Hotspots“, sagen auch die Amtsärzte. Am Donnerstag sind viele Schulen laut Corona-Konzept sogar heruntergestuft worden. So habe beispielsweise das Gesundheitsamt in Treptow-Köpenick fast 40 Schulen auf Grün gesetzt, was Regelbetrieb bedeute. „Wir wollen vermeiden, dass Kinder und Jugendliche den Anschluss verlieren.“

Seit dem Ende der Herbstferien gilt für die Berliner Schulen ein Corona-Stufenplan. Er legt fest, welche Einschränkungen und Maßnahmen bei einer weiteren Zunahme der Infektionszahlen vorgesehen sind. Dabei wird zwischen vier Stufen unterschieden. Grün steht für Regelunterricht, Gelb und Orange für Regelunterricht mit verstärkten Hygienevorkehrungen. Rot bedeutet, dass kein Regelunterricht stattfinden kann. Bislang waren nur zwei rote Fälle bekannt, einer in Reinickendorf und einer in Marzahn-Hellersdorf.

