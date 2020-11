Wohnprojekt an der Paulsternstraße in Spandau - hier entstehen auch Wohnungen für Mieter mit Wohnberechtigungsschein.

Senatsplan Künftig mehr Wohnungen für Geringverdiener in Berlin

Berlin. Der Senat will für Neubauten landeseigener Wohnungsunternehmen den Anteil an Wohnungen für Geringverdiener erhöhen. Statt wie bislang 50 Prozent sollen künftig 75 Prozent der Wohnungen an WBS-Berechtigte oder Geringverdiener gehen. Das geht aus dem Entwurf des neuen Kooperationsvertrages zwischen Land und Wohnungsunternehmen hervor. Zusätzlich zum bereits bestehenden 50-Prozent-Anteil für Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen künftig auch 25 Prozent der Wohnungen für Menschen zur Verfügung gestellt werden, die leicht über den Einkommensgrenzen liegen.