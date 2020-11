Schiedsrichter fordern Platzsperren für Gewalt-Vereine

Die Berliner Schiedsrichter fordern eine Platzsperre für Fußballvereine, die wiederholt wegen Gewaltvorfällen auffallen. „Warum stellt die Öffentlichkeit Vereinen Sportanlagen zur Verfügung, auf denen Gewalt vorkommt?“, fragte Berlins oberster Schiedsrichter, Jens Wehling, am Freitag im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Bezirke müssten dafür sorgen, dass auch auf ihren öffentlichen Sportanlagen Regeln durchgesetzt werden. Vereine, die aber fortlaufend wegen Gewaltvorfällen von Spielern, Trainern oder Zuschauern auffallen, sollten die Sportanlagen dann nicht mehr nutzen dürfen. Wehling war einer von vier Experten, die vor dem Ausschuss zur aktuellen Lage von Gewalt im Fußball angehört wurden.

Der Präsident des Berliner Fußballverbandes (BfV), Bernd Schulz, unterstützte die Forderung der Schiedsrichter. „Es gibt schon jetzt Möglichkeiten, Vereine zu bestrafen, ich kann dazu nur ermutigen“, sagte Schulz. Der BfV führt derzeit eine Reihe von Maßnahmen ein, um Schiedsrichter auf Berlins Sportplätzen besser zu schützen.

Jeder zehnte Schiedsrichter berichtet von Attacken

Jeder zehnte Spielleiter berichtet mindestens ein Mal pro Saison von Beleidigungen oder Übergriffen. Viele Attacken werden aber nach Angaben Wehlings gar nicht mehr gemeldet. „Es hat sich eine gewisse Resignation eingestellt“, sagte Wehling. Jedes Jahr hören 120 Schiedsrichter auf, „weil sie sich angesichts von Beleidigungen oder Gewaltandrohungen auf oder neben dem Platz in der Umgebung nicht mehr wohlfühlen“, sagte Wehling. Insgesamt sind jedes Wochenende, an dem Amateurfußball stattfindet, rund 1000 Schiedsrichter ehrenamtlich tätig. Wegen des neuen Lockdowns ruht der Spielbetrieb im Amateurfußball derzeit.

Schiedsrichter sollen nicht mehr alleingelassen werden

Der Fußballverband hat das Problem erkannt und will die Schiedsrichter künftig besser schützen. So sollen vermehrt Spielbeobachter entsandt werden, die Schiedsrichtern zur Seite stehen, sollte es zu Gewaltvorfällen kommen. Auch danach sollen sie Ansprechpartner beim Verband erhalten, um bei Sportgerichtsverfahren nicht wie bislang auf sich allein gestellt zu sein. Nach dem Vorbild Hamburgs sollen künftig auch Gewaltvorfälle gegen Schiedsrichter härter bestraft werden, bis hin zu lebenslangen Sperren gegen Spieler.

Insgesamt haben sich die Gewaltvorfälle auf Berlins Fußballplätzen zuletzt leicht erhöht. In der Saison 2017/2018 gab es 763 Sportgerichtsurteile, in der darauffolgenden Saison waren es 790. 22 Spiele im Amateurbereich mussten abgebrochen werden. Die Zahl schwerer Taten ist in den vergangenen Jahren konstant geblieben, allerdings fallen diese Gewaltvorfälle immer schwerer aus, stellen die Schiedsrichter fest.