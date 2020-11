Das menschliche Gesicht des Flughafens Tegel

„Einmal Rom bitte“, Herr B. hatte seinen Ausweis noch mit einer routiniert wirkenden Geste auf den Tresen der Sicherheitskontrollen gelegt, bevor die Dinge ihren unheilvollen Lauf nahmen. Hinter ihm standen zehn Frauen und Männer, die, wie er, alle nicht aussahen wie routinierte Reisende. Abgetragene Jacken, ungekämmte Haare, einige hatten nur Tüten dabei. Es war eine besondere Reise. Mit Menschen vom sogenannten Rand der Gesellschaft nach Rom. Zum Papst, der 2017 Tausende obdachlose und arme Menschen aus aller Welt eingeladen hatte.

Die Idee klang gut: Ein Treffen auf Augenhöhe mit dem Kirchenoberhaupt, neben Segen sollte es Stadtführungen geben, Gespräche und Gottesdienste. Das Geld für die Reise der Berliner kam aus Spenden. Die Entscheidung fürs Flugzeug war pragmatisch: Es ging schneller als mit Zug oder Bus.

Nur über die Kontrollen hatte niemand nachgedacht. Darüber, was es für Menschen, die ohnehin mit dem ständigen Misstrauen ihrer Umwelt leben müssen, bedeutet, wenn jemand zu ihnen sagt: „Bitte ausziehen und alles, was Sie haben, hier in die Schale legen.“

Versteinerte Minen in Terminal C des Flughafens Regel

Wie immer drängten sich am Terminal C in Tegel lange Schlangen. Ein genervter Sicherheitsmann pickte uns als Gruppe aus der Schlange, wies uns an, uns wieder hinten anzustellen, warum auch immer. Herr B. protestierte, es gab einen Wortwechsel, „wenn Sie nicht machen, was ich will, fliegen Sie nirgendwohin!“ So fing es an. Herr B. war schon auf dem Rückzug, die anderen überredeten ihn, zu bleiben.

Dann die Röntgen-Kontrolle. Herr B. packte Jacke, Gürtel und Tasche ordentlich in eine der Kisten, doch bei der Leibesvisitation schien alles zu Ende. Er wollte sich nicht anfassen lassen, „nicht im Schritt!“, brüllte er über die Bänder.

Die Mienen der Umstehenden versteinerten. Eben hatte es noch diese typische Terminal-C-Solidarität unter den Fluggästen gegeben, so nach dem Motto: „Jedes Mal dasselbe mit diesem Flughafen“. Jetzt richteten sich alle Blicke auf Herrn B. Hatte dieser Mann überhaupt bezahlt? Wer war der Störenfried, dessen Haare jetzt wirr abstanden, seit er das Basecap abgenommen hatte? Herrn B.s Brille saß schief. „Dann fliegen Sie eben nicht!“ Wieder dieser Satz. Machtgehabe der Sicherheitsleute, dachte ich. Herr B. zitterte vor Wut.

Ein Polizist führte uns durchs Obergeschoss des Flughafens zum richtige Gate

Es war ein Polizist, der uns rettete. Ich erklärte ihm das Besondere unserer Reise. Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die teilweise noch nie geflogen waren. Rom. Papst. - „Ah, Pilger!“, rief der Polizist und brach damit das Eis auch bei den Umstehenden. Pilger gibt es in vielen Kulturen. Und Pilger dürfen auch seltsam sein, selbst an Flughäfen. Plötzlich waren wir wer.

Inzwischen war unser Flug mehrfach aufgerufen worden. Damit es schneller ging, und vielleicht auch, um weitere Missverständnisse zu vermeiden, führte der Polizist, ein älterer Herr, uns persönlich durchs Obergeschoss des Terminals C zum richtige Gate. Und so kamen wir zu einer besonderen Flughafen-Führung, hoch oben über dem Gewimmel von Terminal C. Der Polizist half dem aufgeregten Herrn B. auch noch, in dessen zahlreichen Taschen die Bordkarte wiederzufinden. Und wünschte uns eine gute Reise. So fing die Fahrt besonders an – mit der Erfahrung, was ein wenig Mitgefühl bewegen kann, selbst an Orten wie dem Terminal C von Tegel.