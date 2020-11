Berlin wartet auf Ideen zur Baustellen-Koordinierung

Berlin. Wenn auf Berlins Straßen gebaut wird, kann es für Autofahrer, Busfahrgäste und Radfahrer schnell eng werden. Umso ärgerlicher, wenn der Asphalt erst für Stromkabel und nur wenig später für Wasserleitungen aufgerissen wird. Doch wie Berlin solche Situationen künftig besser vermeiden will, ist immer noch unklar.

Eigentlich hätte das Thema schon bei der Reform der mittlerweile aufgelösten Verkehrslenkung Berlin (VLB) geklärt werden sollen. Anfang 2019 erklärte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) jedoch, die Frage, wie Baustellen besser koordiniert werden können, in einem eigenständigen Gutachten klären zu wollen. Nur davon ist auch mehr als eineinhalb Jahre später keine Spur – und dürfte noch länger auf sich warten lassen. „Ein Gutachten konnte aufgrund von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bislang nicht beauftragt werden“, teilte die Senatsverkehrsverwaltung auf die Anfrage des Abgeordneten Kristian Ronneburg (Linke) mit.

Kritik an Verkehrsverwaltung: Corona vorgeschoben

Ronneburg kann diese Antwort nicht nachvollziehen. „Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass das Gutachten zur Optimierung zur Baustellenkoordinierung, das seit 2019 versprochen worden ist, vom Senat nun aufgrund von Einschränkungen durch Corona nicht in Auftrag gegeben worden ist.“ Bis zum Ausbruch der Pandemie hätte das Papier längst in Auftrag gegeben worden sein können, befand er. „Wir diskutieren seit Jahren darüber, scheinbar hat das Thema keine Priorität bei der Verkehrsverwaltung, was ich nicht nachvollziehen kann“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Linke-Abgeordnetenhausfraktion.

Zu klären sei, ob die Abteilung Verkehrsmanagement bei der Senatsverwaltung eine zentrale Funktion bei der Koordinierung der Baustellen haben sollte. Auch die infrest, ein Verein bestehend aus Berlins landeseigenen Unternehmen sowie den Netzbetreibern, der die verschiedenen Baustellen in einem Atlas sammelt, sollte dabei stärker einbezogen werden, sagte Ronneburg.